Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha adjudicado por más de 3,5 millones de euros a la empresa Teknei Information Technology SL, con sede en Bilbao, el nuevo 'contact center' con el que se quiere centralizar las llamadas que realizan los españoles en todo el mundo cuando necesitan asistencia consular.

Así consta en la licitación que se ha publicado en el portal de Contratación del Estado, consultada por Europa Press, que se publicó en mayo y que se cerró a finales de septiembre. La oferta formulada por Teknei fue "la mejor valorada" de las tres que se recibieron y asciende a un montante de 2.946.761 euros (3.565.580,81 euros con impuestos).

El objeto del contrato, según consta en la licitación, es "la prestación de un servicio integral de 'contact center' que atienda de forma centralizada todas las consultas relacionadas con crisis y emergencias que reciben las oficinas consulares (178 oficinas ubicadas en 115 países) de los ciudadanos y atienda, en fase piloto, a un volumen reducido de consultas sobre información general".

Según se precisa en el pliego, consultado por Europa Press, "la empresa adjudicataria deberá asignar los recursos humanos necesarios (teleoperadores, coordinadores, supervisores, responsables de formación y de calidad, entre otros perfiles)".

Asimismo, deberá hacerse cargo de "los medios materiales imprescindibles (ordenadores personales con sus licencias de software correspondientes, acceso a Internet, entre otros) para atender el volumen de consultas de los ciudadanos establecido para cada uno de los canales y garantizar el cumplimiento de las cláusulas y acuerdos de nivel de servicio previstos en los pliegos durante todo el período de ejecución del contrato", de una duración de dos años.

El servicio, según se concreta, "se prestará sobre una plataforma tecnológica de Contact Center-CRM de mercado que el Ministerio de Asuntos Exteriores tendrá en funcionamiento en una nube pública al inicio del contrato".

UN 'CONTACT CENTER' PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL EXTERIOR

La creación de este 'contact center' en Exteriores forma parte de las medidas adoptadas por el departamento que encabeza José Manuel Albares para mejorar la atención que reciben los españoles en el extranjero, donde a los 3,3 millones de residentes se suman quienes viajan por motivos turísticos, laborales o de estudio, entre otros.

Actualmente, según explica Exteriores en su web, los españoles que se vean afectados "por una catástrofe natural, atentado terrorista o crisis política" pueden dirigirse a la Embajada o Consulado más cercano --no en todos los países hay esta representación-- o bien a la Unidad de Emergencia Consular, que se encuentra en la sede del Ministerio y que "atiende las emergencias y consultas en el teléfono 910001249".

Por lo que se refiere a las embajadas y consulados repartidos por todo el mundo estos "disponen de un teléfono de emergencia que solo ha de ser utilizado en casos de auténtica emergencia", advierte el Ministerio, recalcando que "el uso de dicho teléfono esta concebido, esencialmente, para aquellos casos que no pueden ser atendidos dentro del horario laboral habitual del Consulado y que revisten carácter excepcional".

Estos teléfonos de emergencia están gestionados por personal del Servicio Exterior, que van rotando ante la necesidad de estar disponibles las 24 horas del día, y que en momentos de crisis o emergencias particularmente graves, como fue en su momento la evacuación de Afganistán tras la llegada al poder de los talibán, se ven desbordado, obligando a movilizar recursos adicionales en la sede central.

MEJORA DE LA RED CONSULAR

En el Ministerio no aclaran cuándo estará operativo este nuevo 'contact center', que enmarcan en las "líneas de actuación" que se han venido implementando para mejorar la red consular. "Servirá para agilizar la gestión de las situaciones de verdadera emergencia", destacan fuentes del departamento que dirige Albares a Europa Press.

Asimismo, ponen de relieve que en 2025 se completó la implantación de la herramienta DICIREG, que ha permitido la digitalización de los Registros Civiles Consulares, y este año se ha completado la implantación del Escritorio Unificado de Tramitación (EUdT) y la creación de una nueva Sede Electrónica.

Además, resaltan las fuentes, la creación de un Número de Identificación Consular Central (NICC) permite la emisión de certificados online de manera gratuita y sin necesidad de desplazamiento a las Oficinas Consulares.

Por otra parte, desde Exteriores también reivindican que en los últimos años se ha contratado "servicios de apoyo administrativo para la realización de determinadas tareas en las oficinas con mayor carga de trabajo" y también se ha reforzado con personal diplomático y personal contratado aquellas oficinas que se estaban viendo más desbordadas.

Aquí se incluye la designación de tres cónsules adjuntos en Buenos Aires, La Habana y México, la autorización en 2025 de la contratación local de 657 trabajadores y de 460 en 2024, así como la previsión de abrir nuevos consulados generales en Camagüey (Cuba) y Bangalore (India).