Exteriores condena "rotundamente" los ataques a FINUL y pide "pleno respeto" a la soberanía de Líbano

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, el ministro de Exteriores del Líbano, Youssef Rajji, y el presidente del Líbano, Joseph Aoun, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores ha condenado "rotundamente" los "últimos ataques" contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) que han provocado la muerte de tres soldados indonesios. También ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a "las familias, allegados" y al Ejecutivo y al pueblo de Indonesia.

El departamento dirigido por José Manuel Albares ha urgido al cumplimiento de la "resolución 1701" así como a respetar el derecho internacional y humanitario, y a "proteger" la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de paz, según ha afirmado en un comunicado, recogido por Europa Press.

Tras los ataques a los 'cascos azules', Exteriores ha apelado a la "soberanía e integridad" del Líbano como "condición indispensable para la paz y la seguridad en la región".

En esta línea, el Gobierno ha reafirmado su apoyo a "las valientes medidas" adoptadas por este país para "restaurar el monopolio sobre el uso de la fuerza".

"Dos 'cascos azules' de la FINUL han muerto trágicamente en el sur de Líbano cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayan", ha informado la misión de la ONU en un comunicado este lunes. Dos militares más han resultado heridos, uno de ellos de gravedad.

Las dos víctimas mortales se suman al militar indonesio identificado como Fahrizal Rambe que ha fallecido este domingo a causa de la explosión de un proyectil que también ha herido gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en Taibe, en el distrito de Marjayún, en el sur del país. El herido, Rico Pramudia, ha sido trasladado a un hospital de Beirut, según ha informado este lunes la FINUL.