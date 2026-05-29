Exteriores convoca al embajador de Rusia para trasladarle la condena por la incursión de un dron en Rumanía

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado al embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko, para trasladarle la condena del Gobierno a la incursión de un dron ruso en Rumanía que ha dejado dos heridos.

Así lo ha notificado el propio ministro en un mensaje en la red social X en el que también ha informado de que ha tenido ocasión de hablar con su homóloga de Rumanía, Oana Toiu, para trasladarle "la solidaridad y apoyo de España" tras lo sucedido.

Fuentes de Exteriores han precisado que se ha hecho saber al embajador ruso, al que también se convocó el martes, que España considera "muy grave" este hecho, habida cuenta de que se ha saldado con dos heridos al impactar el dron contra un edificio residencial en Galati en un país que es "socio en la UE y aliado OTAN".

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el propio Albares habían publicado previamente sendo mensajes de condena en redes sociales. El jefe del Ejecutivo ha recalcado que "las violaciones del Derecho Internacional por Rusia son inaceptables".

"España sigue comprometida con el flanco Este y la seguridad de sus aliados", ha dicho Sánchez, en línea con lo manifestado también por el ministro.

España tiene desplegados actualmente más de 200 militares en Rumanía en el marco de la presencia avanzada de la OTAN en los países del flanco este. El despliegue español, que incluye tanto personal como capacidades, arrancó el 15 de octubre de 2024 en la localidad de Cincu (centro).

La de este viernes ha sido la segunda ocasión esta semana en que el embajador ruso es convocado en Exteriores. El martes tuvo que acudir al Ministerio para que le hicieran llegar "la enérgica protesta de España por los últimos ataques indiscriminados de Rusia contra Ucrania y por las advertencias amenazantes sobre ataques sistémicos a objetivos militares y políticos en Ucrania, que han incluido un llamamiento a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a abandonar la capital del país".