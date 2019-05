Exteriores lanza una nueva fase de su campaña de diplomacia pública, "más urgente que nunca" por el secesionismo catalán

Publicado 14/05/2019 13:46:29 CET

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell y la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, han presentado este martes en Madrid la segunda fase de la campaña 'This is the Real Spain', una iniciativa que se enmarca en la tarea diplomacia pública que Borrell ve "más urgente que nunca" para hacer frente a la "ofensiva" del secesionismo catalán.

El ministro está convencido de que ha sido "una gran idea" crear España Global y enfocarla a este tipo de "problemas reputacionales", que no son los mismos que cuando se creó Marca España en 2012. Entonces, el temor era que España no se pudiera financiar y ser intervenida, mientras que hoy España recibe ofertas de capital ocho veces superiores a lo necesario.

Eso demuestra, ha dicho, que el mundo financiero confía en España y ahora hay que conseguir que sea así en todos los ámbitos de la vida. De hecho, ha señalado que trabajar por la reputación es una tarea necesaria en la que se embarcan todos los países, aun sin problemas de tipo territorial.

El nuevo instrumento diseñado por España Global es un blog, a modo de repositorio de datos y gráficos clasificados en tres ámbitos: democracia, modernidad y ciudadanía. Es, ha dicho Lozano, la "primera piedra" de la estrategia digital de España Global, con el lenguaje "visual que hoy funciona".

El formato permite exportar todos los gráficos para ponerlos en redes sociales o en Whatsapp. Se trata, según ha explicado, de poner a disposición de todo el mundo la información "para ganar esas discusiones que los bulos tienden a embarrar".

La ofensiva no pretende solo rebatir el secesionismo, sino también dar a conocer España a los españoles y en el extranjero y así combatir lo que ambos han tildado de pesimismos histórico y falta de autoestima. "España tiene un problema de autoestima, posiblemente porque la primera aparición de las fake news de la historia fue la leyenda negra que ha calado en nuestra percepción", ha dicho Borrell.

El ministro ha reconocido que a lo largo de la historia ha habido razones para el pesimismo, pero ha incidido en que España ha vivido ahora sus "mejores 40 años desde la batalla de Trafalgar". Lozano, que se ha dicho "aburrida" de que cada día haya "tertulianos o intelectuales" que digan que les "duele España", ha invitado no a la autosatisfacción pero sí a trabajar en lo mejorable desde un "regeneracionismo optimista".

Así, ambos han considerado necesario el trabajo de España Global, que Lozano ha descrito como de "poner el hilo a las perlas" que realizan otras entidades como Turespaña o el Instituto Cervantes.