Exteriores otorga el premio Isabel Oyarzábal a la activista Malala Yousafzai por su defensa del derecho a la educación

Archivo - 23 September 2024, US, New York: Pakistani activist Malala Yousafzai takes part in a bilateral meeting with Canadian Prime Minister Justin Trudeau at the United Nations headquarters. Photo: Sean Kilpatrick/Canadian Press via ZUMA Press/dpa - Sean Kilpatrick/Canadian Press v / DPA - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La activista pakistaní Malala Yousafzai ha sido galardonada por el Ministerio de Asuntos Exteriores con el premio Isabel Oyarzábal por su defensa de los derechos humanos y el acceso a la educación de mujeres y niñas.

El galardón, que atraviesa su segunda edición, nació con el propósito de destacar y visibilizar la contribución de mujeres destacadas que, desde la acción exterior, impulsan una diplomacia comprometida con la igualdad de género, la justicia social y la cooperación, ha explicado este jueves Exteriores en un comunicado. Su concesión se conoce con motivo del Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia.

El departamento que dirige José Manuel Albares ha querido reconocer en el caso de Malala Yousafzai su "sobresaliente trayectoria en la defensa de los derechos humanos y, en particular, del derecho a la educación de niñas y mujeres en todo el mundo".

COMPROMISO DE ESPAÑA CONTRA LOS CRÍMENES DE GÉNERO

Nacida en Mingora (Pakistán) en 1997, Yousafzai es una reconocida activista por los derechos humanos y por el derecho a la educación de mujeres y niñas. En su trayectoria destaca la fundación en 2013 de la organización Malala Fund, centrada en garantizar 12 años de educación gratuita, segura y de calidad para todas las niñas.

Con tan solo 17 años, se convirtió en la persona más joven de la historia en recibir el Premio Nobel de la Paz (2014), reconocimiento que compartió con Kailash Satyarthi por su lucha contra la opresión infantil y en defensa del derecho universal a la educación.

Según Exteriores, el liderazgo y compromiso de Yousafzai la han consolidado como una de las principales voces globales en favor de la igualdad y la justicia social. En la actualidad, destaca su campaña a favor de la tipificación de los crímenes de género o apartheid de género, que "se alinea con la firma defensa de España de impulsar la rendición de cuentas ante las violaciones de derechos humanos, con especial atención a la situación de las mujeres y niñas en Afganistán".

Durante la V Conferencia de Política Exterior Feminista, celebrada en Madrid del 1 al 3 de junio, Malala Fund y otras organizaciones afines colaboraron "estrechamente" con Exteriores en la organización de un evento paralelo sobre justicia de género titulado 'Desmantelamiento del apartheid de género: el liderazgo de las mujeres, la rendición de cuentas y la responsabilidad de los Estados'.

"La declaración política adoptada en la Conferencia incluye un lenguaje firme sobre la justicia de género, en particular en lo relativo a la rendición de cuentas por actos de discriminación sistemática e institucionalizada contra mujeres y niñas", reivindican desde el Ministerio.

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE VIOLACIONES DE DDHH

En noviembre de 2024, España, junto con Chile, Francia, Costa Rica, México y Luxemburgo, presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un escrito de denuncia de la situación en Afganistán, instando a considerar la investigación de los crímenes cometidos por los talibanes contra mujeres y niñas.

Asimismo, en octubre de 2025 España apoyó el establecimiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de un mecanismo independiente de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen talibán.

Exteriores ha precisado que la entrega del galardón tendrá lugar próximamente. El premio, anunciado por Albares, lleva el nombre de Isabel Oyarzábal (1878-1974), pionera del feminismo español, primera mujer en representar a España ante la Sociedad de Naciones y primera mujer embajadora de España.