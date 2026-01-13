Exteriores presume de cooperación feminista frente a los retrocesos en igualdad de género en todo el mundo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presentado este martes la nueva Estrategia de Cooperación Feminista con la que el Gobierno busca contribuir a un "mundo más justo" y también "más feminista" en un momento en que la igualdad de género y los derechos sexuales y colectivos están en retroceso en todo el mundo.

"Esta estrategia es la contribución de España a ese mundo más justo, más igualitario y más sostenible que tiene que ser por lo tanto un mundo más feminista", ha defendido Albares durante la presentación del documento en la sede del Ministerio, sin presencia autorizada de periodistas.

La estrategia, ha dicho el ministro, se enmarca en la política exterior feminista que mantiene el Gobierno y se produce en un momento en que "asistimos a gravísimos retrocesos en materia de igualdad de género y de acceso a los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo y a una amenaza creciente por las fuerzas de extrema derecha dentro de los países europeos, incluido España".

Según el ministro, "cuando las fuerzas antidemocráticas que atacan nuestros valores crecen, lo primero que hacen sistemáticamente es atacar el feminismo" porque, ha añadido, en última instancia, "democracia y feminismo tienen un mismo pilar, la igualdad, la libertad y por eso también defender el feminismo es otra forma de defender la igualdad, la libertad, la democracia".

En estas circunstancias, ha dicho Albares, "no vamos a cerrar los ojos ni vamos a mirar hacia otro lado sino que vamos a reafirmar nuestros principios, nuestros valores, que ni están en venta ni son moneda de cambio, son valores que no se negocian con nadie". "Sin feminismo no habrá nunca una transformación real. Sin feminismo, simplemente, no hay avances", ha recalcado.

CUATRO PILARES Y CINCO LÍNEAS DE ACCIÓN

El jefe de la diplomacia ha explicado que la estrategia se vertebra en torno a cuatro pilares. En primer lugar, "los derechos, porque sin ellos las mujeres no avanzan y, por lo tanto, la sociedad se estanca", ha dicho. "El segundo, la representación, porque la participación plena y efectiva de las mujeres fortalece la democracia", ha añadido.

En tercer lugar, "los recursos", porque sin ellos "no hay progreso real", y por último, "las alianzas, porque la cooperación feminista se construye con la colaboración de múltiples actores y, muy especialmente, junto con las organizaciones feministas".

Además, se articula en torno a cinco líneas de acción: "la violencia de género, la participación política y social de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, las economías y sociedades del cuidado y la integración transversal del enfoque feminista en todas las acciones".

"Presentamos esta estrategia como la mejor herramienta para impulsar desde la cooperación al desarrollo la forma de acabar con las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad", ha concluido el ministro, para quien la lucha por la igualdad es una obligación de mujeres y hombres "como aliados", "porque sin un enfoque feminista no hay cooperación que transforme y sin igualdad de género no hay desarrollo posible".