FAES dice que con Boris Johnson llega el discurso "aislacionista, patriotero e imperial del populismo británico"

Publicado 23/07/2019 18:37:34 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fundación FAES considera que Boris Johnson es uno de "los promotores del Brexit" y que su elección para sustituir a Theresa May supone la llegada a Downing Street del discurso "aislacionista, patriotero y patéticamente imperial del populismo británico". A su entender, es convierte en "una extravagante caricatura" la política de Reino Unido.

Así se ha pronunciado la fundación que preside José María Aznar después de que Johnson, ex ministro de Exteriores y exalcalde de Londres, haya ganado las elecciones primarias que se han celebrado en las últimas semanas en el Partido Conservador y se vaya a convertir en el nuevo primer ministro de Reino Unido, cargo del que tomará posesión el miércoles.

Según FAES, con esta elección Reino Unido "profundiza en el error del Brexit" y abre un panorama "aún más inquietante" sobre los términos en que tendrá lugar la salida de este país de la Unión Europea. "Johnson es uno de los promotores del Brexit, ha propagado la demagogia populista en su prédica contra Europa y se encuentra a la cabeza de la utilización de las distorsiones más groseras de la relación entre Londres y Bruselas para justificar la ruptura", resalta en uno de sus análisis, que ha recogido Europa Press.

La fundación considera que pensar que una vez en Downing Street aparecerá "el otro" Boris Johnson es una "ilusión infundada", máxime cuando, a su entender, el exalcalde de Londres ha asumido que el Partido Conservador no sobreviviría electoralmente al incumplimiento de su compromiso de abandonar la UE y se dispone a hacerla efectiva el 31 de octubre.

FAES cree que "hay un problema para el que Johnson no ha aportado solución alguna", que es que en el Parlamento británico no existe una mayoría a favor de una salida del Reino Unido sin acuerdo con la Unión. "Su elección no cambia la aritmética y la cuestión sigue estando en el mismo lugar en que la dejó May: se rechaza el acuerdo negociado con Bruselas pero se rechaza igualmente la opción de irse dando un portazo", agrega.

En su opinión, la elección de Johnson "no clarifica las cosas", ni añade ninguna perspectiva "constructiva a este tortuoso proceso". "Acelera la visión del precipicio, pero no aparta al Reino Unido, ni al resto de Europa, de un desenlace traumático cuya causa esencial radica en la mentira populista", sostiene.