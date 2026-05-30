Fallece el fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga en Marbella, Carlos Tejada Bañales

Archivo - Cartel en la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga en Marbella, Carlos Tejada Bañales, ha fallecido este sábado, 30 de mayo, a los 58 años, según ha informado la Fiscalía General del Estado en un comunicado donde ha lamentado "profundamente" el fallecimiento.

Nacido el 11 de agosto de 1967 en Portugalete (Vizcaya), Tejada ejercía el cargo desde su creación en 2022 y trabajaba en la Fiscalía de Área de Marbella (Málaga) desde 2006. Antes había ejercido dos años como juez en Girona y ocho en la Fiscalía de Menores de Barcelona.

Según el Ministerio Fiscal, Tejada era una figura clave en la persecución y enjuiciamiento de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales derivado del narcotráfico en la Costa del Sol.

"La Fiscalía General del Estado se suma al dolor de su familia, amigos y compañeros por su irreparable pérdida. Su recuerdo y su legado, profesional y humano, quedarán para siempre en nuestra institución", concluye el comunicado de la Fiscalía.