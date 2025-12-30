El Defensor del Pueblo lamenta la muerte de Fernández Marugán: "Un hombre comprometido con la defensa de los derechos"

Archivo - Francisco Fernández Marugán. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril; la adjunta segunda, Patricia Bárcena y todo el personal han lamentado el fallecimiento de Francisco Fernández Marugán, quien estuvo al frente de la institución en funciones desde el 20 de julio de 2017 hasta el 17 de noviembre de 2021.

En señal de condolencia y de respeto, durante este martes ondeará la bandera nacional de la Institución a media asta en una jornada de luto oficial en el Defensor del Pueblo.

Ángel Gabilondo ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia de Fernández Marugán y ha asegurado que ha sido "un hombre comprometido con la defensa de los derechos, con gran conciencia institucional y con enorme realismo y sentido práctico para afrontar las vicisitudes singulares de cada quién según su situación".

Durante cinco años, Fernández Marugán fue Adjunto Primero del Defensor del Pueblo, en el mandato de Soledad Becerril, y luego desempeñó durante más de cuatro años la función de Defensor del Pueblo en funciones, hasta 2021.

Nacido en Cáceres en 1946, Fernández Marugán se formó como economista y fue miembro del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil y del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios.

Diputado al Congreso desde 1982 hasta 2011, primero por Sevilla, y desde 1986 por Badajoz, desempeñó allí una su labor en el ámbito presupuestario y fue ponente de numerosos textos legislativos en materia económica.