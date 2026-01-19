La Familia Real, sin Juan Carlos I, despide en Atenas a la hermana de Doña Sofía, Irene de Grecia

Los Reyes y sus hijas, la Reina Emérita, así como las hermanas del Don Felipe y sus hijos, acuden al funeral de Irene de Grecia, hermana de Doña Sodía en Atenas - CASA DEL REY

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Familia Real, sin el rey emérito Juan Carlos I, han dado este lunes su último adiós en la Catedral Metropolitana de Atenas a la hermana de la reina Sofía, la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado jueves a los 83 años de edad.

Después de que este sábado se celebrara en Madrid el responso por Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y Demetrio, los Reyes y sus hijas viajaron este domingo a Atenas para asistir a las once de la mañana a su funeral.

Todos vestidos de riguroso luto, los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía han estado arropando a la reina Sofía en el último adiós a su hermana, que desde hace décadas vivía con ella en el Palacio de la Zarzuela y a la que estaba muy unida.

Junto a ellos estaban también en Atenas las infantas Elena y Cristina y sus hijos, pero no así el Rey emérito, Juan Carlos I, que vive en Abu Dhabi desde agosto de 2020, y cuyos médicos han aconsejado que no se desplazase para tan poco tiempo.

PREOCUPACIÓN POR EL SINIESTRO EN ADAMUZ

Antes de entrar al funeral, los Reyes y sus hijas se han dirigido a los medios de comunicación para expresar su "preocupación" y "consternación" por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de al menos 39 personas, para apuntar que están informados al detalle de cómo evolucionan las labores de rescate, para confirmar que regresarán "lo antes posible" a España y parar preparar una visita a la zona.

Una vez dentro de la Catedral Metropolitana, se ha podido ver a toda la Familia Real sentada en el lado izquierdo de donde se ha instalado el féretro de la princesa Irene de Grecia, que se encontraba cubierto por la bandera griega y una corona de flores blancas de camomila, margarita y cardo y otras flores silvestres que crecen junto al mar de Egeo.

Junto al ataúd había un libreto del funeral en inglés y las condecoraciones que posee ella en un cojín con la Orden de la Familia Real de las Santas Olga y Sofía, la Orden del Elefante y la Orden del Redentor.