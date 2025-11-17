Familiares de víctimas de la dana se concentran en el Congreso con gritos de "Mazón asesino" y "PP partido criminal"

Varias personas durante una concentración frente al Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). V - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Algo más de medio centenar de familiares de víctimas de la dana que anegó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 se han concentrado este lunes a las puertas del Congreso mientras comparece el expresidente valenciano Carlos Mazón para denunciar sus "mentiras", acusarle de "asesino" y al PP de "criminal", y pedir que "entre en prisión" por su gestión de la tragedia, en la que murieron 228 personas.

Representantes de varias asociaciones de víctimas han protestado en un primer momento a la plaza de las Cortes. Pero poco después la Policía Nacional les ha informado de que el espacio estaba reservado para una concentración comunicada por parte de una plataforma antitaurina. Por ello, y a la espera de realizar las gestiones oportunas para cederles ese lugar a los manifestantes valencianos, han subido la carrera de San Jerónimo hasta la entrada de la calle Cedaceros.

Los concentrados portaban una muñeco de cartón con una fotografía de la cara de Mazón vestido de presidiario y con las manos manchadas de rojo y en alto. Lucía además la palabra "criminal" en el pecho y otro con el número 228 en la cabeza.

Los familiares llevaban camisetas con fotos de las víctimas y varios carteles. Uno de ellos denunciaba la "incompetencia" del Gobierno valenciano, llamándoles "asesinos". En otro se leía "Mazón a presó, Consell dimissió" firmado por la Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre 2024. Otro cartel rezaba "Reconstrucció social del país. Acord social valenciá". Además, han colocado una pancarta en el suelo firmada por el sindicato CGT con las palabras "Mazón criminal" y una foto suya caracterizado como un payaso con las manos llenas de sangre.

Varios diputados han acudido a dar su apoyo a los manifestantes. Entre ellos, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant; el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el portavoz adjunto de Bildu, Óskar Matute; la diputada de Compromís, Àgueda Micó; y miembros socialistas y de Sumar de la comisión de investigación, entre otros.

Tras hablar con los medios de comunicación, los congregados han comenzado a escuchar la comisión a través de un altavoz, reaccionando con abucheos y gritos de "pinocho, mentiroso y sinvergüenza", entre otros, ante las primeras palabras del expresidente valenciano. Se suman a otros anteriores como "Mazón criminal, justicia popular" o "Partido Popular, partido criminal".

"LAS VÍCTIMAS NO SON NÚMEROS"

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana 28 de octubre, Rosa Álvarez, ha explicado a los medios que el objetivo de los familiares es "estar siempre allí donde vaya Mazón" y "dar voz" a las víctimas. "Las víctimas no son números y tienen unos familiares detrás que van a defenderlos", ha aseverado.

Álvarez ha asegurado que de Mazón "nunca podemos esperar nada bueno" y ha indicado que sus expectativas están puestas en las preguntas que formularán los grupos tanto de derecha como de izquierda. Ha recordado que el 14 de marzo de este año acudieron a la sede del PP y entregaron un escrito dirigido a Mazón solicitando una reunión para que les explicara "qué era lo que sabía", puesto que "estaba informado desde el primer momento de todo". "Hace ocho meses y tres días que no tenemos respuesta", ha lamentado.

Sobre la comparecencia de Mazón, la presidenta de la entidad ha respondido que no esperan que diga la verdad. "Él está instalado en la mentira desde el primer momento. De él no esperamos la verdad ni muchísimo menos. Esperamos que igual se sienta un poco acorralado y algo se le escape. Y también que los grupos den voz y pongan caras a nuestras víctimas", ha añadido.