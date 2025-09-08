La Federación de Municipios y Provincias acuerda el impulso a los municipios del Camino de Santiago

Dos peregrinos realizando el Camino francés a Santiago, a 19 de agosto de 2025, en Triacastela, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación de Municipios del Camino de Santiago han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo de las entidades locales vinculadas a la ruta, que incluye la realización de programas y actividades para potenciar el valor patrimonial, turístico y social de las entidades locales de la zona.

El convenio también contempla la organización de jornadas, seminarios, conferencias, foros y encuentros orientados al intercambio de experiencias y el fortalecimiento del carácter institucional de las entidades locales, según ha informado la FEMP en un comunicado.

El acuerdo ha sido suscrito entre el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y alcalde de Jaca, Carlos Serrano Pérez.

Martínez-Sicluna ha precisado que la colaboración también impulsará proyectos de eficiencia energética, salud y discapacidad para promocionar el camino.