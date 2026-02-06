Feijóo y Abascal examinarán a Sánchez en su primer Pleno de control en el Congreso de 2026

Archivo - Imagen de los presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, en el Pleno del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los líderes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, serán los encargados de examinar el próximo miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que será el primer Pleno de control de este 2026, y también el primer 'cara a cara' tras las elecciones en Aragón de este domingo.

El control tendrá lugar justo después de la comparecencia que el propio Sánchez protagonizará para informar de las últimas citas internacionales y también para explicar la actuación del Gobierno en relación con los últimos accidentes ferroviarios ocurridos en España, que se han cobrado la vida de 47 personas, 46 de ellas en el siniestro de Adamuz (Córdoba) y una en el de Gelida (Barcelona). Por estas tragedias también ha comparecido el ministro de Transportes, Óscar Puente, tanto en el Congreso como en el Senado.

Como en ocasiones anteriores, Feijóo ha optado por una pregunta genérica que le permitirá fiscalizar a Sánchez sobre los más diversos asuntos, teniendo en cuenta que la última vez que Sánchez se sometió al control del Congreso fue el pasado 18 de diciembre. Desde entonces muchos son los asuntos de actualidad surgidos, especialmente en clave internacional tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela o de la amenaza de Donald Trump de hacer lo propio en Groenlandia, territorio perteneciente a la UE.

"¿Está usted actuando con la responsabilidad exigible a un presidente del Gobierno de España?", reza la pregunta registrada por el presidente de los 'populares' para el jefe del Ejecutivo, según el listado de interrogantes que la oposición dirigirá al Gobierno en el Pleno de la próxima semana, al que tuvo acceso Europa Press.

De su lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, quiere que Sánchez explique al Congreso si existe vinculación entre la regularización de inmigrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos con la intención gubernamental de prohibir el acceso a redes sociales de los menores de 16 años.

La tercera fuerza nacional ha criticado tanto el acuerdo entre el Gobierno y Podemos para esa regularización como la intención del Ejecutivo relativo al acceso de los menores a las redes sociales, una medida que también han denostado los responsables de 'X', Elon Musk, y de Telegran, Pavel Durov.

"¿CUÁNTO HAY QUE MENTIR PARA DIMITIR?"

Tras Sánchez, llegará el turno de las preguntas que la oposición dirigirá a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, pedirá que se pronuncie sobre si las políticas del Gobierno son "coherentes". "¿Cuánto hay que mentir en su Gobierno para dimitir?", es el interrogante registrado, por su parte, por su compañero Elías Bendodo.

Al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reservado una pregunta que directamente pide la disolución de las Cortes y un adelanto electoral: "¿Qué más tiene que pasar en esta legislatura para que dimitan y convoquen elecciones?". Y, de su lado, la diputada Cuca Gamarra tiene previsto exigir a Bolaños que dé cuenta de cuál es la prioridad de su Gobierno.

También la portavoz de Vox, Pepa Millán, aspira a que Bolaños hable de los últimos accidentes ferroviarios, pese a que Sánchez comparecerá por este asunto durante toda la mañana y, además, hay varias preguntas registradas en el Pleno para el ministro del ramo, Óscar Puente, e incluso una interpelación --también de Vox--, que dará lugar una semana después a la consiguiente votación de la moción. En concreto, Millán quiere que Bolaños aclare a los españoles si puede garantizar la seguridad a los españoles que cogen un tren.

ALBARES, MARLASKA Y GARCÍA

Otros de los ministros interpelados por la oposición en este primer Pleno del año serán el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y sus colegas de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Sanidad, Mónica García, a los que en este caso el PP dirige interrogantes abiertos.

Así, la 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo pedirá al jefe de la diplomacia española si cree que España es un socio fiable; su compañera Ana Belén Vázquez buscará que Marlaska diga si su Ministerio está actuando "con la debida anticipación y diligencia" y Carmen Fúnez perseguirá que García desvele si va a dar explicaciones y asumir su responsabilidad.