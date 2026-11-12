Feijóo abre campaña mañana en Madrid e inicia una gira que le llevará a Santiago, Santander, Lleida y Pamplona

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto del PP de Baleares, a 9 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, abrirá campaña este viernes en Madrid junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y jóvenes del partido. Después, iniciará una gira por España que le llevará en sus primeras paradas a Santiago de Compostela, Santander, Lleida, Pamplona, Bilbao y La Rioja, según han avanzado fuentes del partido.

Feijóo estará este jueves en Badalona junto al alcalde de la localidad y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, para dar el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. También les acompañará el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

El líder del PP volverá a Cataluña el lunes, ya que su equipo ha programado un acto en Lleida, una provincia en la que en este momento el partido no tiene diputado. Los 'populares' son conscientes de que esta comunidad es una plaza clave para llegar al Palacio de la Moncloa por el elevado número de escaños que reparte (48 de 350).

En este momento, los 'populares' solo tienen seis diputados (cinco en Barcelona y uno en Tarragona) pero aspiran a mejorar su resultado en la ciudad condal y lograr representación en Lleida y Girona, según fuentes de la formación.

ACTO CON JÓVENES EN MADRID

Tras su parada en Badalona este jueves, Feijóo regresará a Madrid para participar este viernes --primer día oficial de campaña-- en un acto la presidenta de la Comunidad de Madrid y jóvenes de la formación. Asistirá el presidente de NNGG y candidato en la lista por Madrid al Congreso, Ignacio Dancausa.

El sábado Feijóo estará en Santiago de Compostela junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el domingo se desplazará a Santander, donde ofrecerá un mitin con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la candidata al Congreso, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander y cabeza de lista al Senado, Gema Igual.

Ya el lunes 16 de noviembre, el presidente el PP se desplazará por la mañana a Lleida (Cataluña) y por la tarde tendrá un mitin en Pamplona (Navarra), donde los 'populares' y Unión del Pueblo Navarro (UPN) concurren en coalición a las generales.

ACTO EN LA PLAZA DE TOROS DE VALENCIA A MITAD DE LA CAMPAÑA

El martes 17 de noviembre, el candidato del PP se desplazará a Bilbao, donde estará acompañado por el PP vasco que dirige Javier de Andrés. Por la tarde, tiene previsto recalar en La Rioja, según han indicado fuentes del partido.

A la espera de concretar el resto de la agenda --aún no se ha cerrado la fecha de los debates electorales que organizará la Academia de Televisión--, el PP ha avanzado otro gran mitin que tendrá lugar el sábado 21, en pleno ecuador de campaña y que se celebrará en la plaza de toros de Valencia, escenario emblemático para los 'populares' durante las últimas décadas y símbolo de sus etapas de mayorías absolutas.