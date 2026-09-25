Feijóo acusa al Gobierno de usar a Maricarmen y pide dar una "oportunidad" al PP para "arreglar" el problema de vivienda

1120216.1.260.149.20260925134516 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante la clausura del Campus FAES 2026, en la Fundación Ortega Marañón, a 25 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "utilizar" y hacer "demagogia" con el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que vivía desde hace 71 años, y ha admitido que "situaciones excepcionales como ésta" requieren buscar "respuestas excepcionales". Tras asegurar que el jefe del Ejecutivo esta "inhabilitado" en materia de vivienda, ha pedido dar una "oportunidad" al PP.

"El Gobierno ha tenido ocho años, no ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda y yo pido una oportunidad para solucionar el problema de vivienda", ha declarado Feijóo en declaraciones a los medios tras clausurar el Campus FAES junto al expresidente José María Aznar.

Ante el caso de Maricarmen, que sigue ingresada tras haber sido desalojada de su casa en el madrileño barrio de Retiro, Feijóo ha admitido que es "descorazonador" la imagen que han visto con este desahucio, en alusión a la salida de su vivienda en una camilla.

"YO NO VOY A UTILIZAR A MARICARMEN PARA HACER POLÍTICA"

Sin embargo, Feijóo ha cargado duramente contra el Gobierno por usar este caso. "Utilizar a Maricarmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el Gobierno", ha manifestado el jefe de la oposición.

Dicho esto, ha destacado que el año pasado hubo en España unos 24.000 o 25.000 desahucios", "un 11% más que el año anterior". Además, ha subrayado que el precio de la vivienda "está imparable, tanto en la compra como en alquiler", recalcando que Pedro Sánchez lleva gobernando ocho años.

"Han pasado ocho años. El Gobierno no puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie", ha enfatizado, para insistir en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda" durante dos legislaturas.

Por eso, ha pedido "una oportunidad para solucionar el problema de vivienda", resaltando que este problema "solo se puede solucionar construyendo más de un millón de viviendas nuevas". "Solo así podemos rebajar los precios de la vivienda", ha apostillado.

DEFIENDE "RESPUESTAS EXCEPCIONALES" ANTE CASOS COMO EL DE MARICARMEN

Además, ha admitido que casos como el de Maricarmen requieren respuestas "excepcionales", si bien no ha precisado cuáles serían esas medidas. "Por supuesto, ante situaciones excepcionales como ésta, tendremos que buscar también respuestas excepcionales", ha aseverado.

Sin embargo, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está inhabilitado para las políticas de vivienda". "Lo ha demostrado durante toda la legislatura y van dos", ha enfatizado, para recordar que hace unos años la vivienda "era el problema número 16" y ahora es el primero.

"No voy a hacer demagogia con esto, no voy a utilizar un desahucio de una persona mayor a pesar del impacto que eso supone. Me gustaría hablar en serio de la vivienda y yo pido una oportunidad para arreglar un problema que el señor Sánchez no solo no lo ha arreglado, sino que lo ha agravado", ha concluido.