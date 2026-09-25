El PP acusa al Gobierno de "mentir" porque el real decreto ley del Gobierno no habría evitado el desahucio de Maricarmen

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mentir" porque el real decreto ley del Ejecutivo sobre vivienda no habría evitado el desahucio de Mari Carmen, la octogenaria que ha sido desahuciada de la vivienda en el madrileño barrio de Retiro en la que llevaba residiendo 71 años.

Así ha respondido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha señalado que el desahucio de Maricarmen "se pudo evitar si se hubiera aprobado el real decreto ley antidesahucios". "Perdimos. PP-Vox se reían tras la votación", ha afirmado en 'X'. A finales de febrero, PP, Vox y Junts votaron en contra del decreto del 'escudo social' que prohibía desahucios.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha preguntado a Bolaños por qué "miente", dado que el contrato de Maricarmen es de 1956. Así, ha explicado que no es un contrato suscrito conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Según ha añadido, que la LAU de 1994 contenga en una disposición "el régimen transitorio aplicable a esos contratos no convierte el contrato de 1956 en un contrato suscrito conforme a la LAU de 1994".

De hecho, ha destacado que la disposición transitoria segunda de la LAU de 1994 dice: "Los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados antes del 9 de mayo de 1985 continuarán rigiéndose por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo las modificaciones contenidas en esta disposición transitoria".

"OTROS GRUPOS TAMBIÉN VOTARON NO", NO SOLO PP Y VOX

Según Muñoz, el artículo 1 del real decreto ley 2/2026 "permitía solicitar la suspensión extraordinaria en juicios por impago o por la expiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos".

Por eso, la dirigente del PP ha retado al ministro a explicar cómo el real decreto ley del Gobierno "habría evitado" el desahucio de Mari Carmen "si la suspensión que regulaba para los procedimientos por expiración se refería expresamente a contratos suscritos conforme a la LAU de 1994". "El de Maricarmen fue suscrito en 1956", ha resaltado.

"No ministro, vuestro real decreto ley no hubiera evitado el desahucio de Maricarmen", ha enfatizado Muñoz, que ha resaltado que "otros grupos también votaron 'no'", en alusión a Junts. Es más, ha dicho que "si sólo PP y Vox hubieran votado que 'no', el RDL habría sido convalidado".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha indicado que "se puede y se debe dar soluciones a casos como el de Maricarmen sin que se tenga que promover la okupación". "Para eso se pagan impuestos, para eso está el Estado", ha manifestado.

En este punto, ha acusado al Gobierno de no tomar medidas en materia de vivienda en estas dos legislaturas que lleva en Moncloa. "Lleváis gobernando ocho años y no habéis evitado los desahucios porque sois un desastre. Ahora no queréis responsabilizaros", ha espetado a Bolaños en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.