Feijóo acusa a Sánchez de fracasar con la vivienda: "Estuvo más pendiente de la casa de Jessica que de la de Maricarmen"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "fracasar" con la política de vivienda tras "ocho años perdidos" sin actuar y le ha recriminado que ahora pretenda resolver el problema en cinco minutos, en alusión al decreto ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros este martes. A su entender, este problema "se empezará a resolver" cuando se vayan de Moncloa y "se acabe con las políticas que lo han agravado todo".

"El problema es que se ha pasado ocho años más pendiente de la casa de Jéssica que de la casa de Maricarmen. Ese es el problema. Ocho años perdidos", ha aseverado Feijóo, en alusión a la casa de la pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. A su juicio, "son los mismos que han fracasado en todo porque estaban trincando lo más grande".

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, Feijóo ha afirmado que los españoles necesitan un Gobierno que "estudie lo que puede hacer y que se ponga a hacerlo", en vez de "lavarse las manos".

Feijóo ha recalcado que el "clamor está en la calle" y ha añadido que este fin de semana se ha visto que "no entiende de ideología". El sábado por la mañana alrededor de 20.000 personas secundaron la marcha de Sociedad Civil Española pidiendo elecciones ya; y por la tarde una cifra similar se movilizó por el problema de la vivienda convocadas por el Sindicato de Inquilinas.

"El malestar es tan transversal que hasta se automanifiesta. A izquierda y a derecha. Esta etapa está acabada, porque ni lo más grave ni lo más cotidiano cuenta con un Gobierno a la altura", ha enfatizado el líder de los 'populares'.

ACONSEJA AL GOBIERNO NO "AGITAR EL MIEDO"

Feijóo ha aconsejado al Gobierno que no se atreva a "agitar el miedo" porque, a su entender, "nada da más miedo que cuatro años más" de un Ejecutivo presidido por Sánchez. "Si acaso, esto es lo único bueno, que ya sabemos lo que ahora dirán para intentar lavar sus vergüenzas. ¿Qué están diciendo ahora? Los que ahora quieren agitar las calles y decir que tienen soluciones para todos, son los mismos que han exprimido a los trabajadores", ha enfatizado.

El líder del PP les ha pedido que "se ahorren el esfuerzo de abanderar ninguna causa perdida" y "que se ahorren la propaganda". También les ha pedido que "no se atrevan a agitar el miedo" porque, en su opinión, "nada da más miedo que cuatro años más de este Gobierno". "Si acaso, esto es lo único bueno, que ya sabemos lo que ahora dirán para intentar lavar sus vergüenzas. ¿Qué están diciendo ahora? Cuidado que viene el PP. Pues sí, que tengan cuidado porque viene el PP", ha enfatizado.

Feijóo ha garantizado que si él llega a Moncloa "dará la cara" y "rendirá cuentas". "Yo sí me haré cargo de los problemas de España porque en esto consiste ser presidente de un Gobierno. Asumir los retos, dar la cara, rendir cuentas y concretar los problemas", ha afirmado.

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