Feijóo acusa a Sánchez de "ignorar deliberadamente" los avisos en Ceuta: "España merece un Gobierno que no mienta"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de inicio del curso político. A 04 de septiembre de 2026, en Alhaurín el Grande (Málaga, Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

Dice que un mes después el presidente del Gobierno "no sabe la versión que ha de dar" y recalca que los españoles les echarán en las urnas

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "ignorar deliberadamente y sin remordimientos" los avisos sobre la "invasión" de Ceuta de finales de julio y le ha advertido de que lo va a pagar en las urnas porque los españoles merecen "un Gobierno que no mienta".

"Han sido capaces de abandonar a los españoles incluso cuando se invade una ciudad. Ellos lo sabían, ellos lo taparon, tenían los avisos, lo ignoraron deliberadamente y sin remordimientos", ha afirmado Feijóo en un acto en Alhaurín el Grande (Málaga) junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para inaugurar el curso político con la tradicional fiesta del huevo frito en este municipio.

Un día después de la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso para informar de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes irregulares los días 30 y 31 de julio, Feijóo ha criticado que un mes después el presidente del Gobierno "no sabe la versión que ha que dar" y "lo único" que tiene claro "es que Marruecos no tiene nada que ver".

CRITICA QUE SÁNCHEZ AÚN NO SEPA "LA VERSIÓN QUE HA QUE DAR"

"A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez una versión de la invasión de Ceuta", ha exclamado, para añadir que el CNI y la Policía "tampoco merecen un Gobierno que les use como un chivo expiatorio". A su entender, "si lo sabían, tienen que dimitir por irresponsables y, si no lo sabían, tienen que dimitir por incapaces".

Como ya hizo este jueves en sede parlamentaria, el jefe de la oposición ha avisado que "todo se sabrá" y que "habrá consecuencias políticas y judiciales: "Los españoles os vamos a echar de una manera democrática, contundentemente, en las urnas. Pero os vamos a echar porque no merecéis la dignidad que estáis ocupando".

LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ, "IGUAL DE NOCIVOS"

También ha cargado duramente contra los socios del Gobierno que siguen apoyando a Sánchez y "tragan con sus mentiras", avisándoles que "no son la alternativa de izquierdas progresistas". "Son lo mismo, son la marca blanca de esta decadencia, igual de nocivos que Sánchez, aunque tengan otro nombre. Son los que, entre la dignidad y el carguito, eligen el carguito", ha manifestado.

Feijóo ha asegurado que España "se merece un cambio" y "España se merece un Gobierno que no mienta", parafraseando así al exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. "A España lo que le sobra es Sánchez", ha finalizado.

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