Feijóo acusa a Sánchez de improvisar con la instalación de boyas en Ceuta: "No está a la altura de esta crisis"

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, atiende a los medios durante su visita al puesto de mando en Navalcarnero por los incendios forestales en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, a 26 de julio de 2206, en Navalcarnero, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "improvisar" al anunciar la instalación de boyas en el espigón de Ceuta y ha criticado que "no está a la altura" de esta emergencia migratoria, que es también una "crisis de soberanía".

También ha demandado que se depuren responsabilidades políticas dentro del Ejecutivo y ha proclamado que las gestiones diplomáticas con Marruecos no dan sus frutos. Es más, ha advertido que España "no puede aceptar que el control de su frontera dependa de una decisión ajena", dado que eso "no es un problema técnico sino una humillación".

"Una frontera no se asegura improvisando boyas en el mar para encajar en una sentencia", ha afeado Feijóo en un comunicado tras la comparecencia del presidente durante su visita en Ceuta, donde ha anunciado en el espigón de la frontera con Marruecos para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las devoluciones 'en caliente'.

En contraposición, el líder del PP, que se desplazará este sábado a la ciudad ceutí, ha recetado el cambio de la ley y que lo que procede es convocar un pleno del Congreso para tramitar mediante la fórmula de lectura única, la reforma de la Ley de Extranjería que su formación registró a mediados de julio.

Feijóo ha enfatizado que es "evidente" que en Ceuta se ha producido una "violación de la integridad territorial" de España, tras la entrada masiva de migrantes este jueves, y que Sánchez no ha reaccionado de forma correcta.

BLINDAR LA SEGURIDAD SIN DESCARTAR NINGÚN MECANISMO

"La frontera de España ha sido desbordada y un territorio español está siendo ocupado. Lo ocurrido en Ceuta no es sólo un problema migratorio, sino una crisis de soberanía y nada tiene que ver con lo sucedido en 2021", ha insistido aludiendo a los datos que cifran en 50.000 personas las que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma.

Ante la dimensión de la situación, Feijóo ha recriminado al presidente que no haya un "despliegue inmediato y masivo de medios" para blindar la seguridad de los ceutíes. Y su desatención, ha advertido, puede derivar en un "conflicto de orden público de consecuencias serias".

En consecuencia, ha exigido que se declare Ceuta como "situación de interés para la Seguridad Nacional y que se activen todos los instrumentos constitucionales que prevé nuestro ordenamiento, "sin descartar ninguno".

"El control de la frontera tiene que recuperarse mediante mecanismos extraordinarios y con carácter inmediato, porque Ceuta es España y Ceuta es Europa, y su frontera es la frontera exterior de la Unión", ha apostillado.

"LOS SOCIOS EUROPEOS NO SON LOS ENEMIGOS"

A su vez, ha afirmado que el Gobierno debe activar hoy el dispositivo para el retorno completo de todos los migrantes, porque "no hay otra salida que el regreso ordenado a Marruecos". Es más, ha demandado que las gestiones diplomáticas con el país magrebí se eleven al "máximo nivel político".

También ha sentenciado que los socios europeos, evocando a las críticas de varios gobiernos comunitarios a la política migratoria del Ejecutivo, "no son los enemigos de la Nación, sino los aliados de España en la defensa de la frontera exterior de Europa".

Finalmente, ha insistido en que el Gobierno debe asumir responsabilidades políticas "de manera inmediata", dado que si existieron advertencias previas de los servicios de inteligencia o de las autoridades ceutíes de una posible crisis en la frontera, su desatención es "causa suficiente".

"Y si no existieron lo es igualmente el fallo del sistema de información del Estado en una frontera exterior de la Unión Europea", ha apostillado, para exigir que el Gobierno aporte toda la información sobre esta crisis que no ha sido capaz de gestionar.