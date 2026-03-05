Feijóo acusa a Sánchez de "polemizar con Trump" pero luego "acercarse a su embajador en privado": "Como siempre, miente"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo de "polemizar" en público con el presidente de EEUU, Donald Trump, pero luego "acercarse en privado" a su embajador, Benjamín León. A su entender, a Pedro Sánchez "nadie se lo toma en serio porque no es serio" y "ha traicionado y mentido a todo el mundo".

Según Feijóo, el presidente del Gobierno sigue "la ética del engaño en versión internacional". "Y efectivamente se resume en cuatro palabras: 'Como siempre Sánchez miente'", ha exclamado, utilizando la misma fórmula que empleó el jefe del Ejecutivo este lunes desde el Palacio de la Moncloa para trasladar que la posición del Gobierno se resume en "No a la guerra'.

Así se ha pronunciado en las jornadas organizadas por el PP en el Congreso bajo el título 'Mujeres libres' coincidiendo con la semana del 8M. El acto ha contando con dos diálogos: uno entre la fundadora de Cuba Decide y líder democrática cubana, Rosa María Payá, y el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos; y otro entre la periodista iraní y activista política Masih Alinejad y la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.

"NO LE RECONOZCO NINGUNA SUPERIORIDAD MORAL PARA HABLAR DE PAZ"

Feijóo ha afirmado que para dar lecciones hay que estar en disposición de poder darlas. "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz, ni de Estado de Derecho, ni mucho menos de patriotismo", ha enfatizado Feijóo, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes.

El líder del PP ha recalcado que "el mismo Gobierno que envió detonadores y explosivos a Irán, dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026". "Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de Rota hacia Oriente Medio", ha relatado.

Es más, Feijóo ha dicho que Sánchez dice "no a la guerra" pero al mismo tiempo "manda una fragata de guerra a la guerra", en alusión a la decisión de enviar la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque de Irán.

"Y lo que ya es el colmo: polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado", en referencia a la reunión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el embajador de EEUU, Benjamín León.

