Feijóo acusa a Sánchez de usar a los pensionistas como "rehenes": "Si quiere revalorizar pensiones, lo votamos mañana"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en la fábrica Stellantis, a 28 de enero de 2026, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España)

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de utilizar a los pensionistas como "rehenes" y ha afirmado que si el Gobierno quiere revalorizar las pensiones, el Grupo Popular está dispuesto a votarlo mañana mismo.

"Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo. Si lo que le preocupan son los okupas, comprenderá que para esto no va a contar con el Partido Popular", ha declarado en un acto electoral en Figueruelas (Zaragoza) junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón.

Así se ha pronunciado después de que el Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, derogase este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable. De este modo, la revalorización del 2,7% con carácter general que ya había entrado en vigor para las pensiones ha decaído.

"DEBILIDAD PARLAMENTARIA"

Feijóo ha asegurado que esa "última derrota" del Gobierno en el Pleno del Congreso evidencia "la debilidad parlamentaria en la que está sumido". A su entender, el Ejecutivo perdió la votación de ese decreto ómnibus porque pretendía "modificar y tomar decisiones en veintiuna cuestiones distintas, utilizando a los pensionistas como rehenes".

"El Gobierno ha vuelto a quedar en minoría y, por lo tanto, los socios del Gobierno le han abandonado. Y eso significa que el Gobierno no tiene mayoría para seguir gobernando en nuestro país", ha manifestado.

En este punto, ha indicado que el PP, "conociendo las malas artes" del Gobierno registró el pasado mes de noviembre una proposición de Ley en el Parlamento para revalorizar las pensiones de forma automática a partir del 1 de enero. Sin embargo, ha criticado que el Gobierno no dejase votar esa revalorización automática y optase por traer un real decreto ley con "21 cuestiones distintas" dentro de un decreto ómnibus.

Feijóo ha asegurado que el PP apoyará la subida de las pensiones cuando el Gobierno lo tramite por separado. "El PP tiene un compromiso inexcusable con la revalorización de las pensiones conforme al IPC", ha aseverado, para agregar que para el PP esa subida es una "prioridad".

"Por tanto, no vale engañar, no vale utilizar a los pensionistas de rehenes", ha insistido, para retar al Gobierno a presentar ya un decreto ley solo con las pensiones. "Si el PSOE lo que pretende es arreglar sus problemas con sus socios, lo que pretende es aprobar un real decreto ley para que pueda continuar en el Gobierno, aunque no tenga presupuestos otro año más, que no cuente con el PP. Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo", ha abundado.

Feijóo ha justificado el 'no' del PP al decreto de escudo social por mezclar las pensiones con la inquiokupación y ha subrayado que la política de vivienda debe ser "muy seria". "Una persona que ha arrendado su vivienda tiene el derecho a cobrar su renta pacíficamente. Y, por supuesto, a las familias vulnerables las hemos de atender, pero no a través de los propietarios, sino a través de las políticas sociales adecuadas", ha finalizado.