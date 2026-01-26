Feijóo acusa a Sánchez de usar a Puente de "cortafuegos" y le exige comparecer ya en Senado: "El país está colapsando"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de utilizar al ministro Oscar Puente como "cortafuegos" para "quitarse él" de la primera línea política tras el accidente de Adamuz (Córdoba). Dicho esto, ha anunciado que el Grupo Popular va a solicitar su comparecencia esta misma semana en el Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha criticado que Sánchez haya anunciado que comparecerá en el Congreso para informar de los accidentes ferroviarios pero también sobre el último Consejo Europeo.

"Dado que se han tomado a broma la comparecencia, hoy en el Senado vamos a pedir la comparecencia urgente, esta semana, del presidente del Gobierno en el Senado", ha manifestado el presidente del PP, para acusar al Gobierno de llenar a la gente de "datos para confundir".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "TIRAR DE SOBERBIA OTRA VEZ"

Además, el jefe de la oposición ha denunciado que el presidente del Gobierno vuelva a "tirar otra vez de soberbia" por salir en defensa de Puente en un mitin en Aragón, donde alabó a su ministro por "dar la cara desde el primer momento".

"Ayer no daba crédito a las palabras del presidente del Gobierno en el mitin de Aragón, todavía con las víctimas, algunas de ellas sin enterrar, felicitando a su ministro de Transportes y diciendo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer", ha apostillado.

A su entender, el jefe del Ejecutivo "no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo y necesita un cortafuegos". "Quien mejor que el polemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea", ha exclamado.

RECUERDA A PUENTE QUE SALOMÉ PRADAS DIMITIÓ TRAS LA DANA

Además, ha criticado las declaraciones de Puente pidiendo en una entrevista que no le "comparece" con Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, tras la dana. "Oiga es que a usted hay que compararle con la consejera de emergencias de la Comunidad Valenciana, que dimitió", ha asegurado, en alusión a Salomé Pradas.

Según Feijóo, el país "está ya colapsando", aludiendo a la huelga de maquinistas y a la huelga de médicos que se han convocado. "Y no será por no haberse avisado, ni los maquinistas ni los médicos", ha afirmado.

