Feijóo acusa a Sánchez de usar la vivienda con "cálculo electoral" y le reta a convocar elecciones: "Estoy listo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados - JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de actuar con "cálculo electoral" en materia de vivienda porque, según ha dicho, los dos decretos que se han rechazado en el Congreso no habrían "ayudado a Maricarmen ni a nadie". Dicho esto, le ha retado a convocar ya elecciones para que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas.

"Si necesita un relato para convocar elecciones, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en el Congreso después de que el Pleno del Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros.

En este sentido, y ante las informaciones que apuntan a la posibilidad de que los comicios sean el 29 de noviembre, Feijóo le ha aconsejado que no aguante más la fecha ante la eventualidad de "pillar a la oposición desprevenida".

"Estoy listo, estamos preparados. Por mi, que convoque cuando quiera", ha manifestado, para añadir que "hoy se ha acreditado que Sánchez y su Gobierno no tienen ni las Cortes ni la calle, ni el Parlamento ni el pueblo".

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