Feijóo admite que Aznar no gestionó "bien" el 11M: "Pero supongo que pensaba que estaba haciendo lo correcto"

Acusa al PSOE de usar el vigésimo aniversario de la masacre para "dividir" y critica que no fuera invitado al acto con los Reyes



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que el expresidente José María Aznar no gestionó "bien" los atentados del 11 de marzo de 2004 porque, según ha dicho, las encuestas daban "cierta ventaja" al PP y perdieron las elecciones generales. En cualquier caso, ha señalado que supone que Aznar "pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto".

Así, Feijóo ha indicado que entonces a Aznar le estaban diciendo "en tiempo real lo que decía la policía" y ha subrayado que "al principio la policía decía una cosa" pero después "cambió de opinión". Según ha añadido, el entonces ministro Ángel Acebes también estaba contando lo que la policía trasladaba al Ministerio del Interior.

Al ser preguntado si cree que se gestionó mal el 11M por parte del Gobierno de Aznar, Feijóo ha replicado: "Hombre, bien, no. Porque si las encuestas decían que llevábamos mucha ventaja o cierta ventaja y perdimos las elecciones, entiendo que no gestionamos bien aquellos días".

EL 11-M "COSTO AL PP UNAS ELECCIONES"

Dicho esto, Feijóo ha recalcado que lo que es "sorprendente" es que el Partido Socialista "utilice el 20 aniversario del 11M para la división" y "la confrontación", algo que ha achacado a que están "muy necesitados", en alusión al llamado 'caso Koldo' sobre la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas en la pandemia.

En este sentido, ha recalcado que el 11M es el "día de las víctimas" pero "lamentablemente para el PSOE" no lo fue porque intentó "confundir" y "pensar que todos somos iguales". "Pues no, no todos somos iguales, hay gente que se puede confundir, pero hay gente que actúa de buena fe y hay otra gente que actúa de mala fe e intenta que los demás crean que lo hace de buena fe", ha señalado.

Al ser preguntado si Aznar dijo la verdad el 11 de marzo y los días posteriores, el presidente del PP ha señalado que él supone que el presidente del Gobierno "pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto".

"Es evidente que después hemos descubierto que hay unos autores materiales que no eran los que el Gobierno pensaba que eran y los que la policía pensaba que eran. Y creo que ese asunto, después de 20 años que se cumplieron ayer, sería bueno, pues que cada uno tenga su propia opinión al respecto", ha afirmado, para subrayar que al PP la gestión de aquella crisis "le costó unas elecciones" y se fue del Gobierno.

CRITICA QUE NO LE INVITARAN AL ACTO DEL 11M

Además, Feijóo ha lamentado no haber sido invitado al acto en el que Europa recordó ayer a las víctimas del 11M en el vigésimo aniversario de la masacre y que organizaba la Comisión Europea, según dijo el Gobierno.

"Si a mí no me invitan a un acto oficial de las víctimas del 11-M, yo no voy a ir allí a la puerta a pedir por favor que me dejen pasar. A mí si me hubiesen invitado, hubiese ido, pero es que no me han invitado. Y yo lo lamento por los Reyes, sin duda", ha resaltado.

En cuanto a si cree que los españoles parecen su mala relación con Pedro Sánchez, ha indicado que él no pretende tener "mala relación personal con el presidente del Gobierno" pero ha señalado que su Ejecutivo está afectado por el llamado 'caso Koldo' y debe "recordarlo" porque los españoles tienen "derecho a saber" lo que ha ocurrido.

"El problema es que el presidente del Gobierno tiene muy mala relación con la verdad. Y para mí, la política y la verdad son dos cuestiones fundamentales", ha enfatizado el jefe de la oposición.