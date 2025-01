Feijóo admite que Mazón estuvo "noqueado" tras la dana pero defiende su gestión: "Ha hecho una enorme autocrítica"

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo "noqueado" tras la dana pero ha defendido su gestión tras la catástrofe destacando el "enorme esfuerzo" que ha hecho para ayudar a los afectados y su "enorme autocrítica". Tras asegurar que el objetivo de Pedro Sánchez y el PSOE es hacer "erosión" al PP en la Comunidad Valenciana, ha resaltado que la competencia de declarar la emergencia nacional es "exclusiva" del Gobierno de la nación.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que Mazón ha reconocido públicamente que se ha "equivocado" y que ha sido "un ingenuo". "No sé si por no pedir la emergencia o por la gestión de aquellos días en que no le ocultó usted que el señor Mazón estaba noqueado esos días, eso es verdad. Le pasaría a cualquiera", ha manifestado.

Al ser preguntado entonces cuántos días estuvo noqueado Mazón tras la riada, Feijóo ha señalado que "cualquier persona con un mínimo de sensibilidad", que "sea un político de buena fe" y "que no utilice una catástrofe natural para intentar medrar políticamente, tiene que estar noqueado".

En cuanto a si cree que Mazón es el mejor gobernante que el Partido Popular puede ofrecer a los valencianos hoy, el líder del PP ha señalado que Mazón ha realizado "una enorme autocrítica" y ahora está haciendo un "enorme esfuerzo" con las ayudas a los damnificados.

"ES EL POLÍTICO QUE MÁS HA ASUMIDO SUS RESPONSABILIDADES"

Además, ha recordado que compareció en las Cortes, planteó "una comisión de investigación para que se investigue de la A a la Z qué es lo que ha pasado" y ha hecho una remodelación de gobierno. "Y sigue dando la cara todos los días, tomando medidas, tomando decisiones", ha afirmado, para destacar también que haya "unido su futuro político al éxito de la reconstrucción".

Feijóo ha indicado que el ministro del Interior es el responsable de no haber declarado la emergencia nacional y ha añadido que Pedro Sánchez "no ha ejercido como presidente del Gobierno y ha dejado sola" a la Comunidad Valenciana. "Creo que el señor Mazón, en el contexto de políticos que han tenido responsabilidad, le puedo asegurar que es el político que más ha asumido sus responsabilidades", ha enfatizado.

