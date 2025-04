Feijóo afea a Sánchez que hable de calidad universitaria cuando su mujer dirige una cátedra "sin ser graduada"

Ve detrás del "ataque" de Montero una "instrucción" de Sánchez para ir "desacreditando" futuros autos que afecten al PSOE sobre corrupción

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no tiene legitimidad" para hablar de calidad universitaria después de promover que su esposa, Begoña Gómez, dirija una cátedra "sin ser graduada".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que el Gobierno ha creado esta "polémica" para "no hablar de sus debilidades parlamentarias" y su "lío descomunal dentro del Gobierno". "Sacamos distintos conejos a ver si la gente le sigue para despistar", ha manifestado.

En este punto, y después de que Sánchez haya apostado por endurecer los requisitos para crear universidades privadas para evitar los "chiringuitos educativos", Feijóo ha señalado que las universidades privadas "se han incrementado en un 28% en los últimos siete años con la legislación, o al menos, con el Gobierno del señor Sánchez".

Además, ha recalcado que si Sánchez quiere hablar de calidad universitaria "no debería usted favorecer la creación de una cátedra universitaria dirigida por una persona que ni siquiera es graduada, que ni siquiera es licenciada".

VE UNA "FALACIA MÁS" DEL GOBIERNO LAS CRÍTICAS A MADRID Y ANDALUCÍA

Así, se ha referido a los hechos que afectan a la mujer de Sánchez y que "en este momento están en un juzgado en la plaza de Castilla". "Si quiere quitar los chiringuitos en las universidades privadas, debería usted de no promocionar chiringuitos de cátedras dictadas o tuteladas por personas, insisto, que no son licenciadas, y financiadas por empresas del IBEX a través de llamadas telefónicas desde Moncloa", ha declarado.

Por todo ello, ha insistido en que Sánchez "no tiene legitimidad para hablar de esto" porque a él "sí le interesan los chiringuitos universitarios y sí le interesa desprestigiar a determinadas universidades".

Ante las críticas del Gobierno a Madrid y Andalucía por estar ahogando a las universidades públicas, Feijóo ha señalado que es "otra falacia más" y ha añadido que "hay universidades privadas excelentes y hay universidades privadas mediocres". "Hay universidades públicas buenas y también hay universidades públicas manifiestamente mejorables. En el ranking de universidades españolas, de los primeros puestos están universidades privadas", ha apostillado.

Dicho esto, Feijóo ha recordado que Sánchez "hizo su tesis en una universidad privada" mientras que él hizo su carrera "en una universidad pública". "Si yo hablo de chiringuitos en una universidad, yo no puedo patrocinar una cátedra dirigida por una persona que ni siquiera es universitaria. Es que hace falta tener un poco de vergüenza para hablar de determinadas cosas", ha abundado.

Al ser preguntado por el hecho de que el padre de Sánchez pidiese créditos para mandarle a Irlanda en verano a aprender inglés, Feijóo ha admitido que si su padre hubiera hecho lo mismo "pues a lo mejor" él hoy "podría hablar inglés", pero ha destacado que le mandó a un colegio de León a estudiar, siendo de "las pocas personas" de su familia que fue entonces a la universidad.

"Sí le reconozco al presidente del Gobierno que hable inglés. Lo que pasa es que me gustaría que se dedicase un poco más a los problemas de los españoles. Y yo es a lo que me he dedicado toda mi vida y en eso sí que le gano por muchas ventajas", ha resaltado.

AFEA A MONTERO HABER TARDADO TANTO EN DISCULPARSE

Después de que la vicepresidenta María Jesús Montero haya pedido perdón por sus declaraciones sobre la presunción de inocencia tras la sentencia del exjugador Dani Alvés, Feijóo ha criticado que ese "disparate" lo haya mantenido "durante 72 horas y al final con una cierta displicencia aparente pide disculpas". A su entender, eso "es impropio" y con él en el Gobierno no podría "seguir" sentada en el Consejo de Ministros.

Feijóo ha dicho que "no es una novedad que un miembro del Gobierno desacredite a los jueces" y ha recordado otras declaraciones del pasado usando el término "fachas con toga". A su entender, no es "un desliz" sino que obedece a una "estrategia".

"Yo entiendo que esto es una instrucción y una forma de desacreditar el Poder Judicial por parte del Gobierno del señor Sánchez. ¿Por qué? Pues me imagino para prever o para ir desacreditando los posibles autos y sentencias que afecten al PSOE",

Ante las críticas del PSOE a Feijóo por pedir elecciones continuamente y oponerse a todo, el líder del PP ha señalado que el PSOE "se ha convertido en una especie de organización privada de su secretario general" mientras que el PP es un partido "unido", "sólido" y con "tranquilidad interna".

DEFIENDE HABLAR CON EL JEMAD

Por otra parte, Feijóo ha defendido un pacto de Estado en Defensa pero no lo ve posible cuando hay una parte del Gobierno que está en contra de la OTAN. "Lo que pido es coherencia y no hacer el ridículo internacional", ha afirmado.

Como ya hizo hace una semana en el Pleno del Congreso, ha reivindicado poder hablar con el JEMAD y ha recordado que así lo hizo José María Aznar en 1994 cuando el Gobierno de España lo presidía el socialista Felipe González.

Después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegurase que España se había comprometido llegar al 2% del gasto en Defensa antes de verano y el Gobierno matizase esa afirmación, Feijóo ha asegurado que cree más al secretario general de la OTAN que al presidente del Gobierno después de ver "los antecedentes de cada uno".

"No creo que haya un primer ministro más débil en toda la Unión Europea que el nuestro y eso le puedo asegurar que no es ningún motivo de satisfacción, al contrario, es un motivo de primera preocupación para cualquier persona sensata que se dedique a la política", ha añadido.

"EL GOBIERNO, UN ATENTADO CONTRA LA IGUALDAD"

Asimismo, Feijóo ha reclamado dar "normalidad" a la política del país frente a una España que se encuentra en estos momentos sin Presupuestos, con un Gobierno sin mayoría para presentarlos e incumpliendo la Constitución. Estamos ante unos presupuestos prologados de una legislatura extinta", ha criticado.

Además, ha denunciado que España soporta el Gobierno más caro de la historia, con 525 asesores en nómina en Moncloa y con un gasto político y burocrático que hay que recortar, empezando por el número de ministerios, que no deberían superar los 14.

También ha criticado que la campaña de la renta se inicie con la mayor presión fiscal que jamás ha habido en España. "Los españoles pagamos más impuestos y tenemos más deuda que nunca. Este Gobierno es un atentado contra la igualdad y la viabilidad de los servicios públicos", ha aseverado.