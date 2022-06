Feijóo afea a Sánchez que no recurra el "apartheid lingüístico" en las aulas del Govern catalán para dejarlo en suspenso

Dice que si él fuera presidente recurriría el decreto y vería si son aplicables sanciones pecuniarias a los colegios que no cumplan la ley

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este jueves contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no recurrir y dejar en suspenso el "apartheid lingüístico" del Gobierno catalán en las aulas con su decreto que rechaza fijar el 25% de castellano en las escuela. Según ha recalcado, él presentaría ese recurso de inconstitucionalidad si fuera presidente del Gobierno y vería si son aplicables sanciones pecuniarias a los colegios que "se niegan a cumplir la legislación".

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóó ha censurado que Pedro Sánchez "mire para otro lado" al cumplir la sentencia del TSJC ante la "grave" situación que viven en Cataluña y ha subrayado que esto ocurre solo en esta comunidad porque hay "lenguas vehiculares en Galicia, Euskadi y Valencia".

Así, ha subrayado que en este caso el Gobierno catalán "legisla en contra" de los tribunales y las leyes y "no va a acatar y cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". "Y además, el Gobierno central no está dispuesto a recurrir ese decreto y dejarlo en suspenso", ha censurado.

Por eso, ha dicho que si él fuera presidente del Gobierno de España lo primero que haría sería recurrirlo para dejarlo en suspenso. "Y probablemente habremos de ver cuáles son las medidas desde el punto de vista de sanciones pecuniarias a los colegios que se niegan a cumplir la legislación", ha manifestado.

"GENTES EXTRAÑAS LOS QUE PEDIMOS QUE SE RESPETE LA LEY"

Es más, el jefe de la oposición ha indicado que en ese caso también habría que ver "cuál es la responsabilidad del consejero de Educación que "se niega a que se pueda utilizar una de las dos lenguas cooficiales en Cataluña". "Parece que los que pedimos que se respete la ley, somos gentes extrañas", ha enfatizado, para recordar que un presidente autonómico "lo primero que hace es prometer hacer cumplir la Constitución en su ámbito territorial".

Feijóo ha afirmado que no se puede dejar que en una comunidad autónoma la "lengua común de la nación" no forme parte de los contenidos vehiculares en un sentido educativo porque entonces habrán "perdido el sentido de la proporcionalidad" y estarán haciendo un "grave desperfecto que tardarán mucho tiempo en recuperar".

"Si los españoles quieren un cambio político, y nosotros estamos dispuestos a ello, por supuesto que vamos a exigir el cumplimiento de las leyes y de las sentencias porque si no, no hubiéramos parado el 'procés', no hubiésemos denunciado al Gobierno que incumplió la Constitución, no hubiesen estado en la cárcel los políticos que incumplieron las leyes, no hubiesen tenido sentencias de sedición y

malversación de fondos públicos y no se hubiese restablecido el orden constitucional en Cataluña", ha resaltado.

Feijóo ha señalado que el Gobierno de Mariano Rajoy se dedicó a activar el artículo 155 de la Constitución y "cumplir la legislación", algo que "no es fácil para nadie". "Pero en este momento, creo que volver a las andadas y volver a hacer un procés lingüístico en Cataluña es inadecuado", ha enfatizado.

En este sentido, ha recalcado que "no es razonable" que un Gobierno, "sea independentista o no", haga un "apartheid lingüístico a una parte de su población". "Y se lo dice un señor que ha hablado gallego y que durante 13 años todas mis declaraciones públicas han sido en gallego", ha señalado, para defender el modelo del "bilingüísmo cordial" que "funciona" en Galicia.

Feijóo ha insistido en que no hay "equilibrio lingüístico en las aulas en Cataluña" y ha afirmado que la Constitución habla de que hay "dos idiomas vehiculares", aunque no hable de porcentajes. Sin embargo, ha señalado que el TSJC ha dejado claro que el 25% debería darse en castellano.

"EN CATALUÑA SE INCUMPLEN LAS LEYES"

Según el presidente del PP, en Cataluña "se incumplen las leyes" cuando el Gobierno catalán debería garantizar ese cumplimiento. Además, ha destacado que el PSOE "hace guiños a ese incumplimiento, haciendo vericuetos legales para que no se cumplan las sentencias".

"El resumen es que no se cumple la ley, no se respetan los derechos de los niños en las escuelas y tampoco el derecho de sus padres", ha abundado, para señalar que la ausencia de actuación de Sánchez evidencia que "se siente cómodo con que en una parte del territorio se incumpla la ley".

Por eso, ha dicho que si el Gobierno no presenta ese recurso de inconstitucionalidad para que el decreto quede en suspenso, el PP velará por el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de los catalanes presentando un recurso cuando los hechos sean "firmes".

"Si en vez del independentismo fuese un partido del que no dependiese la estabilidad parlamentaria en Madrid, ya tendría ese gobierno una advertencia de inconstitucionalidad como hemos tenido en Galicia por cuestiones mucho menores", ha aseverado.

CRITICA LA INICIATIVA DE CS SOBRE LAS NACIONALIDADES

Después de la polémica de hace dos semanas por las declaraciones de su coordinador general, Elías Bendodo, Feijóo ha explicado lo que es una nacionalidad y se ha remitido al artículo 2 de la Constitución y a lo establecido en los distintos Estatutos de Autonomía.

Dicho esto, el presidente del PP ha asegurado que le ha "sorprendido mucho" que los dirigentes de Cs se "rasguen las vestiduras" ahora pidiendo modificar ese artículo 2 de la Carta Magna para eliminar la "distinción entre nacionalidades y regiones.

"Pero hombre, 44 años con el artículo 2 de la Constitución y ahora en plena efervescencia del independentismo, que nunca ha mandado tanto en España como ahora, darle ahora al independentismo este debate, hace falta ser de una ingenuidad aplastante", ha enfatizado.