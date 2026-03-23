Feijóo alaba el "modelo de éxito" de Moreno y afirma que las elecciones son una "oportunidad de reforzarlo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el desfile de Coosy x Miguel Palacio con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week, en Ifema Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alabado el "modelo de éxito incontestable" que a su juicio representa el Gobierno de Juan Manuel Moreno en la Junta de Andalucía y ha asegurado que el próximo 17 de mayo es una "oportunidad" para "reforzarlo".

El líder 'popular' ha pedido que la "estabilidad" y "la prosperidad" continúen "haciendo crecer a Andalucía", a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, publicado a las pocas horas de que Moreno anunciara este lunes el adelanto de las elecciones en la región. "Los andaluces tienen la palabra", ha conluido.

El PP afronta esta cita electoral con el objetivo de mantener la mayoría absoluta de la que ha gozado Moreno Bonilla durante esta legislatura y ganar la batalla a la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ya ha anunciado que dejará el Ejecutivo "en los próximos días" para centrarse en los comicios andaluces.

El presidente andaluz ha defendido que la fecha elegida para los comicios es "idónea" para facilitar la "máxima participación posible", así como ha justificado que "ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación".

"Andalucía ha completado una legislatura de cuatro años con estabilidad, confianza y en buena convivencia entre los andaluces", ha abundado Juanma Moreno, que ha hecho balance de "cuatro años intensos" en los que esta comunidad "ha avanzado, ha ganado en solidez y ha demostrado que puede mejorar cuando hay un gobierno centrado en el interés general".