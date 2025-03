Feijóo alaba el plan de rearme de UE y acusa a Sánchez de ir en "dirección contraria": "No puede dar este espectáculo"

Exige al presidente del Gobierno elecciones generales ante la falta de Presupuestos y de apoyo parlamentario para el gasto en defensa

BRUSELAS, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alabado este jueves el plan de rearme de la Comisión Europea para facilitar un incremento del gasto en defensa de la UE al tiempo que ha lamentado la falta de planificación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de ir en "dirección contraria". A su entender, no puede dar "este espectáculo" porque no tiene Presupuestos ni apoyo parlamentario para incrementar el gasto en defensa.

"Europa ha entendido el desafío al que se enfrenta y lamentablemente el Gobierno de España no lo está entendiendo", ha aseverado el líder de la oposición en declaraciones a los medios tras su cita con el resto de representantes del Partido Popular Europeo (PPE) este jueves en Bruselas, en paralelo a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que participa Sánchez.

Feijóo ha contrapuesto así la estrategia europea en materia de defensa a la falta de concreción en un Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, al que ha acusado de estar "dividido" y de carecer de apoyos suficientes en el Congreso.

"Europa tiene un plan de defensa, conocido, creíble y realista y España necesita también un plan en materia de seguridad, de soberanía y de defensa", ha apostillado el jefe de la oposición en su comparecencia.

En este sentido, el líder del PP ha acusado la falta de estrategia de Moncloa y ha insistido en que "España necesita certezas" y un Gobierno "que tenga los apoyos suficientes para acreditarlas".

Por contra, Feijóo ha lamentado que lo que España tiene a día de hoy "es un presidente que acude al Consejo Europeo sin el respaldo de su Gobierno en el momento más trascendente de la legislatura española".

"Está yendo en dirección contraria porque hoy el presidente del Gobierno va a acudir al Consejo con un gobierno dividido, con unos socios parlamentarios en contra, sin ningún plan, sin ninguna concreción, sin ningún compromiso explícito y sin el apoyo del Parlamento español", ha incidido Feijóo.

Al respecto, ha reprobado también que el Gobierno hable de "inversiones multimillonarias" en defensa "cuando ni siquiera tiene presupuestos que sustenten esas inversiones y no se puede hablar de que tiene una decisión porque no tiene mayoría para tomarla".

"Así no se puede seguir trabajando porque la cuarta economía del euro no puede dar este espectáculo de falta de presupuesto, de falta de unidad del Gobierno y de falta de apoyo parlamentario. Esta es, lamentablemente, la situación de nuestro país. Y, como comprenderán ustedes, por lealtad a mi país, yo no la voy a ocultar", ha afirmado.

UN GOBIERNO SIN PRESUPUESTOS

En este sentido, ha indicado que hay una serie de hechos que deberían llevar a disolver la legislatura y convocar elecciones generales, empezando por el hecho de que el Gobierno no tenga cuentas públicas.

"Si usted no tiene mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, tiene que convocar unas elecciones. Lo que no puede ocurrir es que en España no tengamos presupuesto en esta legislatura y estemos con las cuentas de una legislatura que está extinguida, que no existe", ha exclamado.

Además, ha criticado que Sánchez lleve "siete años en el Gobierno y tres presupuestos". "No conozco tampoco ningún país europeo que esté en esta situación. Mis colegas esta mañana no pueden entender que pueda haber un primer ministro que venga a comprometer gastos de defensa y no tiene presupuesto", ha abundado.

Feijóo ha indicado que, si además Sánchez está "acosado por casos de corrupción de forma directa" e "indirecta" tiene que "dar cuenta de la situación", citando lo que ha ocurrido en Portugal, donde habrá de nuevo comicios.

Y en tercer lugar, ha señalado que, si encima Sánchez no tiene apoyo para incrementar el gasto en defensa en España, eso también debería llevar a disolver las Cortes y convocar elecciones generales. "Por tanto, claro que hay causas, causas de forma simultánea, porque estamos en las tres causas, y de forma conjunta", ha enfatizado.

RESPUESTA A LOS ARANCELES DE TRUMP

Por otro lado, Feijóo ha destacado que la UE también "está acertando" con su política comercial en respuesta a los aranceles del 25% que aplicará la Administración Trump a las importaciones de productos europeos "porque está defendiendo sus intereses de forma inteligente, sin insultos y sin pleitesías ciegas a nadie".

"Seguimos pensando que el comercio desde hace siglos es la mejor herramienta para la paz, para la prosperidad de los territorios y para la competitividad de nuestra economía", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que "en cualquier guerra arancelaria perdemos todos".

Así, ante la posibilidad de una escalada del conflicto comercial entre Washington y Bruselas, ha abogado por "seguir reaccionando con firmeza, sin insultar a la Administración norteamericana, pero también sin callarse ni mirar para otro lado ni buscar justificaciones a lo injustificable."