Feijóo alerta de que Sánchez va a "tensionar" y admite que le preocupa la "desafección" de la gente hacia la política

1123012.1.260.149.20261005151342 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este lunes de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, va a utilizar el "miedo" para "tensionar" y "dividir" a la sociedad española ante las elecciones del próximo 29 de noviembre. Además, ha admitido que le preocupa la "desafección" de la gente hacia la política y que se piense que todos los políticos son iguales.

En su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se celebra en Madrid, Feijóo ha destacado la "oportunidad de decidir el futuro de España" que se abre con el 29 de noviembre, ya que, según ha dicho, es una oportunidad de arreglar todos los problemas que tiene España. Eso sí, ha recalcado que nunca ha visto "tantos problemas" para España.

Feijóo ha acudido a este congreso con empresarios --que le han recibido con un aplauso a la entrada y la salida-- después de ofrecer una declaración en la sede nacional del PP, en la que ha saludado que "por fin" se haya puesto fecha a los comicios. Allí también ha dicho que es una oportunidad para cerrar una "etapa negra" y abrir un "reconstrucción nacional" en España.

"HA CONVOCADO PORQUE LE INTERESA, NO PORQUE LE INTERESA A ESPAÑA"

En el Congreso de la Empresa Familiar, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha asegurado que Sánchez ha convocado las elecciones generales "porque le interesa" a él. "No porque le interesa a España", ha enfatizado.

Además, ha señalado que Sánchez ha puesto ya fecha a los comicios porque tiene "mucho miedo" a lo que puedan saber de los sumarios abiertos, con información "adicional" a lo que ya saben. "Y va a utilizar el miedo para tensionar, dividir y crispar a la sociedad española", ha apostillado.

Aunque ha asegurado que problemas económicos tienen "muchos", empezando por la vivienda, ha recalcado que a él le "preocupan los problemas políticos de desafección de la población hacia la política" y que se piense que "todos los políticos" son iguales. Así, ha dicho que cuando "uno crispa", "el otro, si no contesta, parece que tiene miedo al enfrentamiento" y, "automáticamente aparece otro" que lo "rentabiliza".

Feijóo ha admitido que sabe que está "en el momento más importante" de su vida política, con muchos españoles que le "están mirando. "Sé que ganar las elecciones es difícil pero también soy un gran afortunado en la política en todo este tiempo", ha manifestado.

En este punto, ha recordado que se presentó cuatro veces a la Xunta de Galicia y una a presidir el Gobierno de España. En el caso de su comunidad, ha recalcado que en las cuatro logró mayoría absoluta pero en el caso de las generales de 2023 no lo logró porque "el objetivo era comprar la investidura a cambio del Código Penal y de otros presentes".

DICE QUE SU OBJETIVO ES "ACERTAR"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha asegurado que su objetivo es "recuperar la confianza". "Pretendo que España vuelva a reencontrarse consigo misma, volvamos a firmar el contrato social y miremos hacia adelante porque la verdad es que estos años son ejemplos prácticos de lo que no debería ser la política", ha sentenciado.

Feijóo ha insistido en que "lo importante" es que se han convocado elecciones y los españoles tienen "la palabra" el día 29. "España va a decidir lo que quiere ser", ha abundado, para añadir que aunque a lo largo de su vida política ha podido cometer "errores", su objetivo es "acertar".