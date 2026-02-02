Feijóo apunta a la Confederación del Júcar como "mayor responsable" de la dana y dice que él cumplió con su "deber"

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este lunes en el Congreso que ninguna administración estuvo "al nivel exigible" teniendo en cuenta sus "responsabilidades" en la gestión de la dana de octubre de 2024, pero ha reivindicado que él cumplió con su "deber" y ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia por su "falta de información adecuada y puntual" sobre las riada.

Así lo ha dicho ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de una riada que costó la vida a 230 personas en respuesta al diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna.

El líder del PP ha indicado que él sólo se comunicó por WhastApp con el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, a partir de las 19.58 horas de esa tarde, por lo que no podía saber hasta cuándo estuvo en el restaurante El Ventorro el día de autos.

"Con el señor Mazón no hablé de dónde estaba, sino que le pregunté qué estaba ocurriendo, si necesitaba algo, si el Gobierno le estaba apoyando, que diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar, en lo posible, esa emergencia. Por tanto, he cumplido, creo, que con el deber que me corresponde", ha indicado.

En ese sentido, se ha preguntado si es "culpable" por interesarse por lo que estaba ocurriendo en Valencia, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. "¿Quizás yo estoy aquí porque me he puesto en contacto a las 19.59 con el presidente de la Generalitat, a las 20.01 con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y a las 20.31 con el presidente de la Junta de Andalucía con mensajes similares intentando ayudar o intentando saber?", ha comentado.

Tras apuntar que Mazón no formaba parte del Cecopi, ha destacado que en ese órgano aquel día estuvieron presentes las autoridades autonómicas, pero que "todas las que formaban parte del Estado" se conectaron por videoconferencias, entre ellas, ha apuntado, las que tenían "competencias para informar del caudal" de los ríos y barrancos.

NINGUNA ADMINISTRACIÓN ESTUVO AL NIVEL

Preguntado expresamente si fue responsable que Mazón no participara en el Cecopi hasta primera hora de la noche, el presidente del PP ha reconocido que "niguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel exigible". "Lo he dicho y lo reitero. Cada uno con sus responsabilidades", ha puntualizado.

Pero ha hecho hincapié en que la CHJ es, a su juicio, la "mayor responsable". "Me sorprende mucho que los responsables de la CHJ, que en mi opinión es el mayor responsable por la falta de información adecuada y puntual, no estuviesen ni en el Cecopi ni le diesen información al Cecopi", ha comentado.