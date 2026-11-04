Feijóo asegura que acudirá al debate a cuatro que organiza Atresmedia: "A mí me gusta cumplir los compromisos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, durante una entrevista dirigida por el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que acudirá al debate a cuatro que organiza Atresmedia y para que el que se ha planteado la fecha del 26 de noviembre, a cuatro días de las elecciones generales. Según ha dicho, a él le gusta "cumplir los compromisos".

"Aprovecho la ocasión para reiterar que yo voy a asistir al debate a cuatro organizado por Atresmedia. Ese es el compromiso: un debate en una privada, otro debate en otra privada y otro debate en la pública. A mí me gusta cumplir los compromisos", ha manifestado Feijóo en un encuentro en 'La Razón', que pertenece al grupo Atresmedia.

En concreto, la propuesta que estaba sobre la mesa hasta el momento era de tres debates, el 'cara a cara' en Mediaset, un debate entre portavoces de los grupos parlamentarios en RTVE el 23 de noviembre y finalmente un debate a cuatro en Atresmedia el día 26, pero los socialistas optan porque este último formato se lleve a cabo en la cadena pública.

Así, el PSOE ha aceptado un 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el 16 de noviembre en una cadena privada, pero quiere que el debate a cuatro, junto a los líderes de Vox y Frente Amplio sea en TVE y no en Atresmedia como pretendía el PP.

Este miércoles, el PP ha pedido al PSOE confirmar la asistencia del presidente del Gobierno al 'cara a cara' del día 16 con el líder del PP en Mediaset y que "levante el veto" a Atresmedia para acudir a un debate a cuatro con, además del 'popular', la candidata por Frente Amplio, Ada Colau, y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Según informan fuentes del PP, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha remitido una carta a ambas compañías mediáticas para confirmar la asistencia de Núñez Feijóo tanto al 'cara a cara' de Mediaset el 16 de noviembre como al debate a cuatro en Atresmedia el día 26.

LAS PENSIONES EN CAMPAÑA

Al ser preguntado por las pensiones y si podía aclarar cómo van a quedar si llega a Moncloa después del debate abierto en precampaña, Feijóo ha recordado que en "el primer debate de los candidatos en el año 90" se dijo que si ganaba el PP "no garantizarían las pensiones", aludiendo al 'cara a cara' entre Felipe González y José María Aznar.

Poco después, ha proseguido, el PP llegó a Moncloa y garantizó las pensiones. "Dejamos un fondo de reserva en las pensiones, pactamos en los pactos de Toledo la viabilidad y la garantía de las pensiones", ha enfatizado.

Según ha relatado, más tarde llegó al Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo que "reformar la Constitución para incluir un principio constitucional del control del déficit público". "Europa le había advertido que iba a intervenir la economía española y congeló las pensiones", ha señalado, para añadir que entonces Pedro Sánchez era diputado del PSOE y "votó a favor de la congelación de las pensiones".

Feijóo ha destacado después que cuando Mariano Rajoy llegó a Moncloa en 2011 encontró un país en "una situación similar a la Irlanda, a Grecia y a Portugal". Ha señalado que en esos tres países "se intervinieron las pensiones", que "bajaron entre un 10 y un 30 por ciento", pero el PP evitó, "a pesar de la herencia recibida, que las pensiones bajasen".

CRITICA QUE EL PSOE NO CAMBIE DE GUIÓN

En este punto, ha prometido que si gobierna tras las generales su objetivo es "garantizar el sistema público de pensiones" y volverá a reunir el Pacto de Toledo para "garantizar la viabilidad del sistema público".

"Ahora bien, si me dice, ¿usted recomienda a cualquier ciudadano que haga su plan de pensiones? Por supuesto. ¿Usted recomienda a cualquier ciudadano que ahorre? Por supuesto", ha apostillado Feijóo.

Dicho esto, ha criticado que el PSOE quiera "volver otra vez con la matraca de los años 90" y saque las pensiones de nuevo con "toda la capacidad que tiene de guiones" dado que "la factoría audiovisual más importante que hay en España está en Moncloa". "Desde luego volver a sacar las pensiones, volver a sacar el dóberman, volver a sacar los recortes... Pero si es que es lo mismo", ha criticado.