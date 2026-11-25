El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante el acto de campaña del PP de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que hay que "reforzar" la "custodia de las sacas" --cajas de seguridad-- en las que se almacenan y guardan los votos emitidos por correo para los procesos electorales, como las elecciones generales de este domingo.

Una propuesta que ha circunscrito a las investigaciones en curso a los dirigentes de Correos: "Por lo menos mientras los principales responsables de Correos en la legislatura anterior estén siendo investigados por organización criminal", ha afirmado en una entrevista emitida este miércoles con el 'youtuber' Plex, recogida por Europa Press.

Así, ha evitado afirmar que pone "la mano en el fuego" en esta parte del proceso mientras sí ha mostrado su confianza "por los funcionarios de Correos". En este sentido, ha afirmado que la gente "tiene dudas" por el "grado de corrupción" de los "directivos de Correos anteriores".