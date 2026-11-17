El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto de campaña, a 17 de noviembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

Critica que Sánchez, después de ocho años en Moncloa, ahora se dedique a hacer "Consejos de Ministros cada ocho horas"

LOGROÑO/MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que "no se conforma" con que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que "por supuesto" subirá, sino que lo que él quiere es que "suba el salario de la gente".

Así, se ha pronunciado en un mitin del PP ante unas 1.500 personas en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja-Riojaforum, el mismo día que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la subida del SMI en un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales.

En este acto, en el que también han participado la candidata al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, y el presidente de esta comunidad, Gonzalo Capellán, Feijóo ha preguntado que "de qué sirve crecer a base de gasto público y de deuda pública si el crecimiento no llega a la gente". "Yo no me conformo con que suba el salario mínimo, por supuesto que subirá. Yo lo que quiero es que suba el salario medio de la gente, que haya más clase media y que podamos realmente competir y poder llegar a fin de mes", ha enfatizado.

En este punto, el candidato del PP ha reclamado ambición para acometer las reformas económicas que necesita el país: bajar impuestos, construir un millón de viviendas y ayudar a los jóvenes a comprarlas.

"LO QUE APRUEBAN, QUE LO PAGUE EL SIGUIENTE"

En su intervención, Feijóo ha censurado que, después de llevar ocho años en Moncloa, ahora en campaña el Gobierno de Pedro Sánchez tenga "soluciones para todo" y se dedique a hacer "Consejos de Ministros cada ocho horas".

Eso sí, ha criticado que "todo lo que aprueban, que lo pague el siguiente". "Todo lo que aprueban durante este mes lo dejamos a cuenta. Que lo pague el siguiente, hombre, que nosotros nos vamos", ha enfatizado.

Feijóo ha insistido en que las familias han perdido poder adquisitivo y son el país con mayor riesgo de pobreza infantil de la Unión Europea, "por encima de Bulgaria y de Rumanía". Además, ha subrayado que han perdido "competitividad" y los autónomos "ya no pueden más".

El líder del PP ha afirmado que el PP se presenta para que España "vuelva a funcionar". "Yo nunca seré un presidente que se conforme con el declive ni con repartir miseria", ha aseverado, para decir que él apuesta por crear riqueza para después poderla repartir.

"Yo, por tanto, sé que del PIB no se come. Ahora cuando lleguéis a casa, ¿vais a hablar del crecimiento del PIB? ¿O vais a hablar de que los alimentos han subido un 44%?", ha preguntado a un público entregado que coreaba 'oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa'.

CRÍTICAS A PUENTE Y A CUERPO

Además, se ha referido a la salida del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la asunción de esta cartera por parte del vicepresidente Carlos Cuerpo, poniendo el foco en los cambios internos en el Ministerio que está llevando a cabo este último. Así, ha recalcado que ahora, tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, el Ejecutivo se ha dado "cuenta de que había que cesar al presidente de Adif y al presidente Renfe".

"El señor Puente, que era el mejor ministro de todos, que le corean en los mítines, resulta que llega el nuevo y se carga la cúpula de Renfe y de Adif. ¿En qué quedamos?", ha interpelado el presidente del PP.

Feijóo ha dicho que "el nuevo", en alusión a Cuerpo, se dedica a Fomento "a tiempo parcial" porque "también se dedica a Economía y a la vicepresidencia primera". "La gestión es que los trenes lleguen a tiempo y que además tú llegues al final del trayecto", ha proclamado.