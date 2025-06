Feijóo asegura que el Rey entenderá su ausencia en el acto del 40 aniversario por la adhesión a la UE

Pide disculpas a la jefatura del Estado y reitera su respeto por el Rey "por encima de cualquier otro planteamiento"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la Casa del Rey "entenderá" su ausencia en el acto que preside el jefe del Estado por el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, que se celebra este jueves en el Palacio Real con una amplia presencia institucional.

Feijóo, en una rueda de prensa en Génova, ha reiterado el respeto del PP a la jefatura del Estado "por encima de cualquier otro planteamiento", si bien ha señalado que desde Zarzuela entenderán que un día como hoy no pueda compartir escenario con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el informe de la UCO que señala al ex número tres de los socialistas, Santos Cerdán, por el cobro de comisiones ilegales en obras públicas.

"No puedo compartir escenario con el secretario general del Partido Socialista y el presidente actual del Gobierno de España. No puedo hacerlo. Y estoy convencido que lo entenderán", ha reiterado el líder de los 'populares', que no ha aclarado si en el futuro tampoco acudirá a actos institucionales en los que participe Pedro Sánchez.

Al respeto, ha insistido en que no podía ir al acto del cuarenta aniversario de la adhesión a la UE como "si no hubiese ocurrido nada". "Acudir a un acto institucional con el presidente del Gobierno ni era imprescindible ni mi presencia era aconsejable para salvaguardar la democracia en mi país", ha relatado.

"Por consiguiente, pido disculpas a la jefatura del Estado, pero estoy absolutamente convencido que lo entenderá. Nunca le he faltado al jefe del Estado y no lo voy a hacer jamás", ha concluido el líder del PP.

Los 'populares' ya avanzaban por la mañana que Feijóo ni otros cargos del partido no acudirían al acto en el Palacio Real por el "clima de degradación" que, a su juicio, se ha instalado con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "No creemos que debamos estar en ese acto con Pedro Sánchez", indicaron fuentes del PP.