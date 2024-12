Feijóo asegura que Sánchez "ataca a los jueces para lograr la impunidad" para el Gobierno y el PSOE

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ataca a los jueces para lograr la impunidad" para el Gobierno y para el PSOE, de tal manera que los jueces "no se atrevan a investigarles ni a condenarles".

"Estamos ante el presidente de Gobierno más cercado por la corrupción de la historia democrática y el supuesto problema es que hay una campaña de acoso judicial. En el fondo todo responde a una operación de populismo de manual", ha asegurado Feijóo en una entrevista este domingo en La Razón, recogida por Europa Press.

Sobre la cuestión de confianza del presidente planteada por Junts, Feijóo ha destacado que "está por ver" si el PSOE "permite" a la Mesa del Congreso que la tramite y, pese a creer que tiene corto recorrido, el líder del PP ha asegurado que si en esa proposición no se incluye ninguna condición ajena, no ve ningún motivo para no apoyarla.

Y en cuanto a una posible moción de censura contra Sánchez, Feijóo ha indicado que "es tan necesaria como inviable en este momento" y ha señalado que le faltan cuatro votos para que la presente. Feijóo ha señalado que si todavía no ha presentado la moción es porque a día de hoy no cuenta con los votos suficientes: "Hoy no los tengo".

Feijóo se ha pronunciado sobre la relación de su partido con Junts en estos términos: "Analizar si hay margen de acuerdos en el Congreso y en el Senado que vayan a favor del interés general de los españoles, sobre todo en materia fiscal y económica, donde sí hemos coincidido en varias ocasiones. Por ejemplo, hemos coincidido en rebajar el precio de la electricidad para las familias, las pymes y las industrias en más de 1.000 millones. Esperemos que el Gobierno no lo bloquee".

También sobre la relación el PNV, junto con Junts, ha destacado que si estos partidos "son fieles a su programa y a sus votantes", sí podría haber más acuerdo en otras materias.

"Si son fieles a su programa y a sus votantes, como le he dicho antes, sí. Cuestión distinta es que cambien la fidelidad a sus principios históricos y la coherencia por la conveniencia de sus dirigentes o por el mantenimiento de sus gobiernos, como en el caso, por ejemplo, de Euskadi", según Feijóo.

El líder popular ha indicado que en su opinión, "no lo sabe nadie" si habrá Presupuestos del 2025, y en cuanto a la relación entre Moncloa y Casa Real, Feijóo ha destacado que no dirá nada que pueda perjudicar a la jefatura del Estado, pero ha querido "subrayar que el hecho de que el presidente del Gobierno dejase solo al Rey en Paiporta es un comportamiento insólito y poco leal hacia la jefatura del Estado".

"El problema actual de España no es Franco, es Sánchez. Pueden desenterrar a Franco cien veces, pero eso no va a desimputar ni a su mujer, ni a su hermano, ni a toda la trama de su partido y su Gobierno. Sánchez mira al pasado porque no quiere que se vea el presente y no le queda futuro", ha indicado Feijóo preguntado sobre si el PP se sumará el próximo año a los actos que convoque el Gobierno con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco.