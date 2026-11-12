Feijóo augura que el PP ganará y difunde un vídeo que enfrenta trabajo y esfuerzo frente a los altercados

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado hoy que su partido ganará las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y lo acompaña de un vídeo que enfrenta el trabajo y el esfuerzo frente a los altercados y el acoso de los piquetes de la huelga general de ayer.

Ni un paso atrás.

Vamos a ganar. pic.twitter.com/r4C7yew1J7 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 12, 2026

"Ni un paso atrás. Vamos a ganar", afirma el líder del PP en un apunte en su cuenta de X, donde ha incluido un vídeo con imágenes del acoso que realizaron ayer los piquetes durante la huelga y los altercados que se han producido con los daños en comercios y mobiliario urbano.

La primera imagen del citado vídeo es la de un piquete echando de un bar en Barcelona a un anciano que iba con andador, también hay numerosos encapuchados acosando a la gente o dañando comercios o mobiliario, con contendores taponando una boca de metro.

Frente a ello, y en la parte de abajo del vídeo aparece gente trabajadora, metiendo el pan en el horno o llevando a los niños al colegio. También aparecen imágenes de los incendios y una gran bandera de España y finaliza con la leyenda: "ganará el esfuerzo. El cambio es necesario".