Feijóo avisa a Sánchez que "no se puede jugar" con la seguridad y cree que Ucrania pondrá a prueba unidad del Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "no se puede jugar" con la seguridad y ha subrayado que el momento clave que vive Europa con la paz en Ucrania y el debate en materia de defensa pondrá a prueba la "solidez y unidad" del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

En un acto en Librilla (Murcia) tras visitar la empresa de cítricos García Aranda, S.L, Feijóo ha destacado que en este momento desconoce si "es posible" que el jefe del Ejecutivo sea "capaz de entenderse con sus socios, tanto con sus socios en el Gobierno como con sus socios parlamentarios".

"No sabemos porque es evidente que en el Gobierno no hay acuerdos y es evidente también que entre el Gobierno y los socios parlamentarios también hay divergencias. Lo que sí advierto es que no se puede jugar con nuestra seguridad, no se puede jugar con los sectores productivos de nuestro país y no se puede jugar con el prestigio internacional de nuestra nación", ha advertido.

Además, el líder del PP ha asegurado que un presidente "responsable" cumpliría sus compromisos internacionales y "no facilitaría la compra masiva de gas ruso durante la invasión de Rusia en Ucrania". De la misma manera, ha dicho que un presidente responsable "no insultaría a la administración democráticamente elegida por los norteamericanos", en alusión al Gobierno de Donald Trump.

Tras subrayar que este momento clave servirá para ver "cuál es la solidez y la unidad del Gobierno de España en estos momentos", ha resaltado que Sánchez no puede "dar lecciones de alianzas internacionales" cuando su Ejecutivo tiene "unos pactos nacionales bochornosos".

"No se puede liderar una respuesta europea a alguien que no es capaz ni siquiera de aprobar el presupuesto de su país. No se pueden urdir acuerdos globales con alguien que no es capaz de acordar dentro de su Gobierno", ha afirmado, para añadir que tampoco puede ofrecer un proyecto sólido a la UE quien "ve desmoronarse a diario la disciplina en su Gobierno en una situación de escándalos y corrupción".

REFLEXIONES EN LA REUNIÓN DE LÍDERES DEL PPE

Feijóo ha señalado que este martes, en la reunión por videoconferencia que ha tenido con líderes del PPE sobre Ucrania y la seguridad en Europa, ha trasladado varias reflexiones ante la situación que están viviendo, empezando por el "deber transmitir a los ciudadanos la trascendencia del momento actual".

"Si el mundo se mueve, Europa no puede quedar cruzada de brazos. Los ciudadanos necesitan y merecen una Unión Europea que reaccione y que la Unión Europea sea un actor relevante en la política internacional", ha dicho, para añadir que "las pataletas, los lamentos, los insultos no caben" en un contexto en el que, a su juicio, "es obligada la determinación, el pragmatismo, la inteligencia y la diplomacia".

En segundo lugar, ha asegurado que es una "buena noticia" el hecho de que se inicien negociaciones "para intentar poner punto y final a la guerra de Ucrania", después de casi tres años de conflicto bélico en el que "miles de personas han muerto" y "se han devastado muchas ciudades ucranianas".

"NO SIRVE CUALQUIER PAZ"

"Es una buena noticia el interés por finalizar la guerra, pero no sirve cualquier paz", ha proclamado, para agregar que esa paz debe ser "duradera y justa y no un prolegómeno de otras nuevas agresiones". En este punto, ha indicado que tanto la Unión Europea como Estados Unidos "tienen que estar en ese proceso de paz justa y duradera".

En tercer lugar, ha subrayado que "Europa debe de implicarse" porque están en juego los "valores del Estado de Derecho, de libertad y de seguridad". "Estamos hablando de la seguridad presente y futura de la Unión Europea y, en consecuencia, la Unión Europea, como el conjunto de la OTAN, no puede borrarse de la situación que estamos viviendo ni borrarse de la solución que tenemos que alcanzar", ha advertido.

Feijóo ha indicado, en su cuarta reflexión, que Europa también "está obligada a exigirse". "Culpar a terceros de no haber hecho los deberes propios durante estos años es un ejercicio sencillamente inútil", ha dicho, para añadir que la UE debe seguir priorizando su seguridad estratégica y su seguridad energética.

En quinto lugar, el líder del PP ha defendido que Estados Unidos es un "aliado" y lo tiene que seguir siendo para la UE. A su entender, han de "preservar el vínculo trasatlántico y es imprescindible que los intereses de España y del conjunto de la Unión Europea estén dentro de ese vínculo trasatlántico".

"NECESITAMOS UN CAMBIO DE GOBIERNO"

Feijóo ha asegurado que Europa "tiene un proyecto común y España tiene que estar en ese proyecto común". "Somos el lugar de la tierra con el mayor bienestar para los ciudadanos y tenemos que seguir acreditándolo y defendiéndolo", ha resaltado, para advertir de que el Partido Popular "no va a dejar en manos de quienes descreen del proyecto europeo el futuro de Europa".

"Les puedo asegurar que estamos convencidos de que en este momento necesitamos un cambio de Gobierno en nuestro país y esperemos y deseamos que la situación internacional vaya ordenándose", ha manifestado.

Ante los aranceles de Trump, Feijóo ha reiterado que hay que intentar evitar con "inteligencia y diplomacia" los aranceles de EEUU que perjudiquen al sector, al tiempo que se ha mostrado contrario a las exigencias de seguridad de la UE a los productos europeos mientras se permite la entrada de productos de otros países que los incumplen.

"Por supuesto que estamos preocupados con el posible incremento de aranceles que la Administración norteamericana está aplicando ya a otros países del mundo", ha dicho, para agregar que tienen que trabajar para que esos aranceles "no se impongan a los productos agroalimentarios españoles".

Dicho esto, ha asegurado que a los agricultores españoles "no les van a servir para nada los insultos del Gobierno de España a la Administración norteamericana y tampoco les va a servir para nada el silencio cómplice de partidos como Vox, que dicen que todo lo que hace la Administración norteamericana está bien hecho".

"A nuestros agricultores no se les defiende con proclamas ni con pancartas. Se les defiende con política, con diplomacia y con inteligencia", ha apostillado el presidente de los 'populares' en su visita a esta empresa agraria acompañado por el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

