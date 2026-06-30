Feijóo avisa en el último día de la renta: Sánchez "te seguirá crujiendo a impuestos" y "con nosotros pagarás menos"

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado hoy, en el último día para entregar la declaración de la renta de las personas físicas, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá "crujiendo a impuestos" a los ciudadanos mientras que con su partido pagarán menos.

Haremos que tus impuestos sí te vuelvan en forma de servicios públicos de calidad.



Basta de despilfarros.#PagarMenosVivirMejor#ElCambioEstáMásCerca pic.twitter.com/J0lF8rNGZZ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 30, 2026

Así lo ha dicho el líder 'popular' en un video publicado en su cuenta de la red X en el que ha prometido que el Partido Popular hará que los impuestos se devuelvan en forma de servicios públicos de calidad. Dicho esto, ha exclamado: "Basta de despilfarros".

En el video, Feijóo recuerda que hoy es el último día para hacer la declaración de la renta. "Si aún no la has hecho, te adelanto el resultado, Sánchez te seguirá crujiendo a impuestos, con nosotros pagarás menos y lo que pagues servirá para mejorar y cuidar las cosas que de verdad te importan", ha afirmado categórico el presidente del PP.