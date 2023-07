Feijóo avisa a Vox que sus votantes están "tomando nota" si vota con la izquierda y se hace "aliado del sanchismo"

Ve "lógico" que Vox entre en el Gobierno extremeño al necesitar Guardiola su "sí" pero rechaza que lo haga en el Gobierno murciano



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este jueves al voto útil al Partido Popular ante las elecciones generales porque su partido está a "25 escaños de la mayoría absoluta" y ha avisado a Vox de que sus votantes están "tomando nota" de su actuación porque si al final "vota con la izquierda" en algunas comunidades como Murcia, se estará convirtiendo en un "buen aliado del sanchismo" y "tendrá que explicarlo" en campaña.

"Yo creo que sus votantes también están tomando nota porque si Vox está dispuesta a votar con la izquierda para que no gobierne el PP, lo que está es a favor de que se quede el sanchismo", ha advertido en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

El líder del PP ha indicado que hay "muchos votantes de Vox que no quieren bajo ningún aspecto" que haya posibilidad de que gobierne el "sanchismo con los independentistas después de perder las elecciones". De hecho, ha asegurado que quizá la formación de Sanrtiago Abascal debería pensar que su bajada en las encuestas se debe "probablemente" a que "hay muchos votantes de Vox que no están de acuerdo con que Vox garantice el sanchismo en algunas localidades y algunas comunidades".

Además, ha reconocido que hay una veintena de provincias en las que se eligen 3 o 4 diputados, y ha llamado a "no dividir" el voto de centroderecha. "Ahí está la clave", ha manifestado, para añadir que hay en juego alrededor de 15 o 18 escaños. Por eso, ha reclamado de nuevo a los electores unir el voto para ganar al PSOE en esas veinte provincias clave.

CONVERSACIÓN CON ABASCAL

Tras asegurar que su modelo es el de las mayorías absolutas del PP en Madrid, Galicia o Andalucía, ha señalado que Isabel Díaz Ayuso fue objeto de ataque por "el aparato gubernamental" pero también de Vox. "Los madrileños lo entienden, hacen un voto útil y le dan una mayoría absoluta", ha advertido, para añadir que lo mismo ocurrió en Andalucía.

Feijóo ha reconocido que habló con Santiago Abascal, al que trasladó que en las CCAA en las que el PP no necesita a Vox "lo lógico" es que su partido no entre en el Gobierno. A su entender, es "sorprendente" que en Murcia, donde el PP tiene el 43% de los votos, Vox pueda "votar con la izquierda". Por eso, le ha avisado que si en esa región "vota con el sanchismo, tendrá que explicarlo".

El presidente del PP ha afirmado que es "lógico" que Vox haya entrado en el Gobierno de Extremadura al necesitar la candidata del PP, María Guardiola, sus votos para ser investida presidenta, pero ha calificado de "sorprendente" que pretenda hacerlo en el Gobierno murciano, donde el 'popular' Fernando López Miras está a dos escaños de la mayoría absoluta.

"Lo más importante en la política es no mentirle a la gente y tener principios. ¿Cuál es mi criterio tras las elecciones autonómicas? En los sitios donde Vox necesita votar que sí porque no tenemos los votos suficientes porque no superamos a toda la izquieda, lo lógico es que Vox forme parte del Gobierno para el que vota 'sí'.", ha manifestado, para añadir que eso ocurría en Extremadura y la Comunidad Valenciana, dos regiones en las que "necesitaban" el voto afirmativo de Vox.

DICE QUE "LO IMPORTANTE" ES COMO HA ACABADO EL PACTO EN EXTREMADURA

Feijóo ha indicado que este criterio se lo trasladó a María Guardiola, quien tenía un pacto "hilvanado" con Vox en Extremadura sin tener que formar parte del Gobierno, pero luego llegan los "jefes de Vox de Madrid" a la región y exigen entrar en el Ejecutivo regional.

Según ha reconocido, fueron días de una "enorme intensidad emocional" pero después han vuelto las "aguas a su cauce". "Si necesitas a Vox para completar el Gobierno porque no tienes más votos que la izquierda, lo lógico es que te sientes", ha dicho, para añadir que "lo importante no es como empezó sino como acabó" ese pacto en Extremadura.

Según ha dicho, el PP ha tardado "menos tiempo" en dar estabilidad a las CCAA de lo que tardó el PSOE en 2019, que hizo "repetir las elecciones nacionales" porque decía que no podía gobernar con Podemos y luego lo hizo. "Hoy va a haber un gobierno estabel en Extremadura y en Comunidad Valenciana", ha manifestado.

"EL OBJETIVO DEL PSOE ES GOBERNAR PERDIENDO"

Feijóo ha afirmado que Pedro Sánchez no quiere aislar a Vox, sino que pacta con todos para que el PP no gobierne y ha puesto como ejemplo que el PSOE y Vox votasen juntos contra un gobierno del PP en Cantabria.

Tras recalcar que el objetivo de Pedro Sánchez es "gobernar perdiendo", Feijóo ha asegurado que su objetivo es tener "más escaños que la izquierda" en las próximas elecciones generales y obtener una "mayoría suficiente" para gobernar, que es superar los 160 escaños, para tener un Gobierno "sólido".

"Nosotros no vamos a pactar con partidos independentistas ni con Bildu, Sánchez sí", ha proclamado Feijóo, para añadir que el PSOE no tiene "como objetivo que Vox no esté en el Gobierno" sino que el PP "no esté en el Gobierno".

Feijóo ha denunciado que el PSOE esté "buscando el miedo" en campaña y ha señalado que "aquel vídeo del dóberman" que emplearon los socialistas en el pasado ahora lo "sustituyen" por "estas cuestiones de la ultraderecha". A su entender, si "España no cambia", van a tener "cuatro años de miedo por los derechos y libertades".

ACUSA AL PSOE DE RETOMAR "EL PACTO DEL TINELL"

ha recalcado que "quien trabaja en contra del PP sin ninguna duda es el PSOE", que está recurriendo al "miedo" con Vox cuando, según ha reiterado, es el PSOE el que "facilita las coaliciones con Vox", dado que "nunca deja gobernar al PP, aún ganando". "Eso es el pacto del Tinell a la enésima potencia", ha aseverado.

Feijóo ha asegurado que, después de unir al PP le gustaría "unir a los españoles". "No les voy a fragmentar ni a perseguir por pensar de forma distinta", ha declarado, para añadir que él "no ha venido a crear problemas sino a solucionarlos".

El presidente del PP ha definido el sanchismo como "anomalía democrática que fragmenta a la sociedad", con un conjunto de imposiciones de la minoría a la mayoría de los españoles y se plantea como objetivo unir a los ciudadanos, con una experiencia de 30 años de gestión.

Además, ha subrayado el apoyo y defensa de su partido a los colectivos Trans y ha expresado su reconocimiento de la violencia de género. "Si a Vox no le gusta será su problema", ha manifestado. Además, ha recalcado que "la violencia de género es una línea roja, un hecho incuestionable", especialmente en un momento en el que aumenta el número de víctimas.