El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido rebatir las cifras económicas del presidente Pedro Sánchez achacándole la subida de los precios, los impuestos y "la corrupción" para "bajarle del cohete". "Ha llenado el gobierno de pelotas y colegas de partido", le ha reprochado.

El debate económico entre los dos principales candidatos a presidir el Gobierno ha reflejado dos visiones dispares, y mientras Sánchez destaca los buenos datos económicos y las perspectivas de organismos europeos e internacionales, Feijóo se ha centrado en la subida de los precios y los casos de corrupción.

Para el líder del PSOE. "hay que perseverar y no dar un giro en política económica de 180 grados" que es lo que a su juicio proponen Feijóo y Santiago Abascal, líder de Vox.

Pero el presidente del PP se ha preguntado "dónde está el dinero" de los los fondos europeos y la recaudación de los impuestos pagados por los españoles. "Voy a bajarle del cohete", ha dicho a Sánchez.

Según Feijóo, en estos años "ha habido corrupción económica" y ha acusado a Sánchez de haber llenado el gobierno de "pelotas y colegas de partido". "Yo no --ha rebatido--. Yo voy a poner a gente honesta, decente y competente".

En otro momento, Feijóo ha sacado a colación las novias del exministro José Luis Ábalos para afear a Sánchez, que haya más pisos en los sumarios de corrupción que afectan al PSOE que en España, y para acusar a su Gobierno de pagar con dinero público o con dinero de "mordidas" las casas de las parejas de Ábalos, esto es, Jésica y Andrea.

MÁS PISOS EN SUMARIOS QUE EN MANOS DE LOS ESPAÑOLES

"Dijo usted que iba a ser la legislatura de la vivienda. ¿De verdad que sí, señor Sánchez? Pues mire, hay más pisos en los sumarios de corrupción", ha sentenciado el presidente de los 'populares'.

Además, Feijóo ha echado en cara a Sánchez que legisle en contra de los fondos buitre con las polémicas que ha tenido en sus filas con la que fuera su portavoz, Montse Mínguez, "a la que han echado de las listas", y con la ministra de Educación, Milagros Tolón.

En concreto, el candidato del PP ha recordado que Mínguez defendía que "la vivienda es un derecho, no un negocio" mientra su pareja tiene "30 viviendas", y que Tolón haya alquilado un piso de protección oficial cuando a la Junta de Castilla-La Mancha "no le costa que esté autorizada para ello".