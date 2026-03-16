Feijóo, 'barones' y cargos del PP celebran con un aplauso que Mazón no sea imputado por su actuación en la dana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP en la calle Génova, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, 'barones' territoriales y otros cargos del partido han celebrado este lunes con un fuerte aplauso que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no haya sido imputado por la dana, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

La Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- había sido convocada para analizar los resultados de las elecciones de Castilla y León, pero durante la reunión se ha sabido que Mazón no será investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En concreto, el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha rechazado por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no ver delito, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos --según la ley-- ni se ha demostrado que participara en el Es Alert. No obstante, el tribunal califica su conducta de "reprobable" social y políticamente.

El propio líder del PP ha trasladado esa noticia durante el encuentro de la plana mayor de su formación, en el que ha asegurado que el Partido Popular es un partido responsable y serio que asume responsabilidades políticas aunque luego la Justicia no condene.

En ese momento, los presidentes autonómicos y demás cargos del partido presentes en la sede del PP han respondido con un aplauso a esa decisión de descartarse la imputación de Mazón, quien no estaba en la reunión de la Junta Directiva, dado que desde que dejó la Presidencia de la Generalitat Valenciana ya no forma parte de este órgano del partido.

No ha sido el único aplauso que ha habido este lunes en la Junta Directiva, donde también se ha ovacionado al presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria en las elecciones de este domingo.