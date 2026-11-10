Feijóo carga contra Sánchez por no acudir al funeral en Toledo: "No tiene respeto por nada"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), a su llegada a la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, a 10 de noviembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no acudir al funeral en Toledo en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda. "No tiene respeto por nada", ha declarado.

"Era un funeral de Estado por una tragedia sin precedentes en la alta velocidad y estando el jefe del Estado, lo lógico y lo obligatorio es que esté el primer ministro del país, pero no estaba", ha trasladado este martes Feijóo en una entrevista en el programa 'Horizonte' de 'Cuatro', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado en referencia a la ausencia de Sánchez en el funeral oficiado en la Catedral de Toledo y presidido por los Reyes, en el que han estado presentes unos 150 familiares de los fallecidos. Una ausencia que el jefe del Ejecutivo ha justificado por tratarse de una ceremonia religiosa.

Al funeral han asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo --quien además ha asumido la cartera de Transportes tras la dimisión del titular, Óscar Puente, precisamente por este accidente-- y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, entre otras autoridades.

"IMPOTENCIA" Y "RABIA" EN LA MIRADA DE LA GENTE

"Ha sido duro porque recordaba al de las víctimas de Adamuz y la verdad es que sobrecoge la situación, la impotencia y la rabia en la mirada de la gente", ha reconocido Feijóo, quien ha reprochado a Sánchez no tener "respeto por nada".

En este sentido, el líder 'popular' ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser "el responsable de toda la negligencia continuada del mantenimiento del AVE" por, a su juicio, nombrar a dos ministros "absolutamente incapaces" y mantenerlos.

"Dado que no ha podido evitar una tragedia que era evitable al menos debería mantener un cierto respeto por las víctimas, pero es que no tiene respeto por nada y ya cuando tampoco tienes respeto por los muertos ni por tus compatriotas entonces ya se quiebra la confianza completamente en alguien que dice que es el presidente del gobierno Pero que no ejerce como tal", ha espetado.

"VAMOS A IR HASTA EL FINAL"

Así las cosas, Feijóo ha asegurado que el accidente de Urda no se trata de un accidente sino de "una negligencia continuada" y ha aseverado que el Gobierno intentó "manipular y extraer pruebas determinantes para que la jueza no pueda dictaminar de forma correcta". "Ahora la jueza en Toledo ha hecho un cinturón de casi un kilómetro y medio para que nadie se pudiese acercar a los trenes", ha abundado.

En este contexto, ha tildado de "vergüenza" que la magistrada "tenga indicios y sospechas de que puede ser el propio Gobierno el que intente manipular las pruebas para que no se sepa lo que pasó". "Eso lo he visto yo cuando fui al lugar del accidente y pregunté por qué había un perímetro de seguridad tan alto y me explicaron el por qué", ha esgrimido.

Feijóo ha afirmado sin "ninguna duda" que "hay documentos en el ministerio firmados por personas de Adif que acreditan que el índice precursor de accidentes en la alta velocidad española se había incrementado un 90% y en la red convencional un 30%". "Había 170 incidencias del sistema de seguridad y sabían perfectamente que ese corredor no era seguro, por tanto, aquí hay responsables", ha advertido.

"Imagínense la frivolidad con la que se actúa que después del accidente y antes de que el presidente de Adif se vaya, lo que se hace es aprobar el plan de retribuciones y de gratificaciones de los directivos. ¿Celebran las 69 muertes con un plan de gratificaciones a los directivos? Vamos a ir hasta el final y vamos a defender a los que no pueden hablar, que son a los muertos y a las víctimas", ha sentenciado.