Feijóo carga contra Sánchez por presumir de que España va "bien" y le espeta: "Este va a ser su último Presupuesto"

Le insta a retirar sus "ficticios" Presupuestos y que se deje de "mantras infantiles" que solo tienen la vista puesta en las generales

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por presumir en su comparecencia en el debate del Pleno del Senado de que España va "bien" cuando tiene una elevada inflación, el doble de paro que la media de la UE y va a "hipotecar" a los españoles con sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. De hecho, le ha emplazado a retirar esas "ficticias" cuentas públicas y presentar unas nuevas en el Parlamento.

"Creo que este va a ser su último Presupuesto como presidente del Gobierno de España. Lo digo de corazón", ha espetado Feijóo a Sánchez durante su intervención en el Pleno del Senado con motivo de su segundo duelo parlamentario.

El presidente del PP ha criticado que Sánchez presuma de crecimiento de la economía española cuando España es el último país en recuperar el PIB que tenía en 2019. De la misma manera, le ha recriminado que presuma de contener la inflación cuando España tiene "dos punto más de inflación subyacente" que la media europea; o de creación de empleo cuando España tiene el doble de paro que otros países europeos.

Igualmente, le ha afeado que presuma de producción de energía fotovoltaica o eólica cuando "eran expedientes que se encontró cuando llegó al Gobierno". Y en el caso de los parques fotovoltaicos, le ha espetado que esa decisión corresponde a las comunidades autónomas. "Un poco de respeto por la Cámara territorial y por las CCAA", ha proclamado.

Feijóo, que incluso ha echado en cara a Sánchez que presuma de la vacunación y otras medidas que han adoptado las comunidades autónomas, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo llegó a Moncloa "cabalgando a lomos de una mentira", en alusión a la sentencia de la Gürtel, y ha seguido gobernando con más "mentiras".

El jefe de la oposición ha criticado que el presidente del Gobierno hable de "justicia social" y "escudo social" cuando niega el Ingreso Mínimo Vital a muchos españoles en situación de pobreza y no baja el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. "Pero luego regala 400 euros a quienes cumplen 18 años para comprar por ejemplo videojuegos, pero no para compra comida", se ha quejado.

"ATERRICE SEÑOR SÁNCHEZ"

El jefe de la oposición ha arremetido contra las "ficticias" cuentas públicas para el 2023 y ha dicho que ha "errado" en todas sus previsiones desde que llegó a Moncloa como dicen diferentes organismos. De hecho, ha preguntado si el hecho de que haya "fallado siempre" en esas previsiones es "insolvencia o mala fe".

Además, el presidente del PP ha afirmado que Sánchez es el presidente de la UE que "más ha endeudado" a su país. "Aterrice señor presidente. Vivimos en un momento complicado y nada indica que vaya a mejorar a corto plazo. Es necesario madurez y dejarse de mantras infantiles que solo tienen la vista puesta en las próximas elecciones", ha proclamado.

Es más, le ha recriminado que en su comparecencia use un "tono grave" para pedir "sacrificios" a los españoles pero siga manteniendo el Gobierno "más grande de la historia de España", con 22 ministros y el aumento en 144 millones el gasto en alta dirección, con un 37% más que en 2018.

EL PACTO DE RENTAS: "OBJETIVO DESAPARECIDO"

Feijóo ha afirmado que unos Presupuestos no son buenos "por lo grande o pequeño sino si es "riguroso" y el PGE de Ejecutivo de PSOE y Podemos "no lo es". "Sé que va a por todas. Le gustan los eslóganes, pero creo que este va a ser su último Presupuesto del Gobierno de España", ha manifestado, para criticar que no baje impuestos a las familias e "hipoteque" a los españoles.

"Nada sabemos del pacto de rentas y me preocupa la hipoteca que está dejando ya. Moralmente es inaceptable que cargue sobre las generaciones futuras la mayor deuda pública que jamás ha tenido España. Es inaceptable", ha afirmado, para añadir que esa deuda pública la pagarán nuestros hijos y nietos.

Feijóo ha recordado que en marzo el presidente del Gobierno dijo que "tendría cerrado un pacto de rentas". "Objetivo desaparecido", ha lamentado, para aconsejarle después que "copie" a países con gobiernos socialdemócratas como Portugal o Alemania.

El presidente del PP ha subrayado que el país que va a dejar Sánchez se resume "en menos riqueza, más impuestos, menos poder adquistivo, más deuda pública, más desigualdad y más pobreza. "Este es lamentablemente el resumen", ha proclamado.

En este punto, ha indicado que en España la gente necesita un Gobierno que "crea en ella". "Y el problema es que usted ya no cree en España y quizá no esté en disposición de volver a creer en España porque los españoles han dejado de creer en usted", le ha espetado

"SÁNCHEZ, PREOCUPADO POR LAS PRÓXIMAS ELECCIONES"

El líder del PP ha afirmado que él no está "preocupado por las próximas elecciones generales". "¡Cómo lo iba a estar con lo bien que a usted le va en las encuestas!", ha ironizado, para añadir que el "dibujo de la política económica, política social y laboral delGobierno, es el mismo dibujo que sale de la demoscopia de Tezanos", en alusión a las encuestas del CIS.

Feijóo, que ha afeado a Sánchez que en el debate haya leído "literalemente copia de los párrafos" de su comparecencia en el Congreso, ha ironizado asegurando que él no podía felicitar a los ministros porque entonces se le pasaba su tiempo de comparecencia.