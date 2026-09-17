Feijóo y cargos del PP celebran que la Eurocámara reconozca "la invasión" en Ceuta y mande un mensaje "nítido" a Rabat

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside el comité de dirección del partido en 'Génova' - TAREK/PP

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y numerosos cargos del partido han celebrado este jueves que el Parlamento Europeo reconozca "la invasión" de Ceuta y mande un mensaje "nítido" a Marruecos al exigirle respetar la soberanía española. Los 'populares' consideran que el PSOE se ha "rendido a Marruecos ante toda Europa" tras votar en contra de la resolución.

En el texto aprobado por la Eurocámara, no vinculante, se asegura que Ceuta fue "invadida", alerta de la "instrumentalización" de la migración como arma de guerra híbrida y reclama tanto a las autoridades nacionales como europeas medidas urgentes. Además, apunta a la regularización extraordinaria aprobada este año por el Gobierno de Pedro Sánchez como un elemento con "efecto llamada" para la llegada masiva de migrantes de finales de julio.

El informe ha salido adelante en Estrasburgo (Francia) con el apoyo en bloque del Partido Popular Europeo --que redactó el texto votado--, así como por parte de los liberales europeos (Renew) y la totalidad de los tres grupos de ultraderecha (Patriotas por Europa, que incluye a Vox, Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas). En contra, ha votado el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D).

"EUROPA TIENE QUE ESTAR SIEMPRE AL LADO DE ESPAÑA"

El líder del PP considera que "hoy Europa ha estado con Ceuta" y "con España". "Cuando defendemos juntos nuestras fronteras, nuestra seguridad y nuestra integridad territorial, somos más fuertes", ha afirmado.

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo --que hoy se ha entrevistado en Madrid con el comisario de Migraciones, Magnus Brunner-- ha asegurado que España "tiene mucho que aportar a Europa". "Y Europa tiene que estar siempre al lado de España. Seguimos", ha manifestado.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha recalcado que Europa "ha hablado claro" y ha lamentado que el PSOE haya "votado en contra". Según ha destacado, el Parlamento Europeo "reconoce la invasión de Ceuta el 30 de julio y reclama a Marruecos que respete la soberanía española y defiende la integridad territorial de España de manera incondicional".

La secretaria general del PPE y eurodiputada, Dolors Montserrat, ha señalado que el Parlamento Europeo "ha dicho claro que Ceuta no se vende" sino que "se defiende". Además, ha destacado que la resolución incluye "un mensaje nítido a Marruecos" porque "la soberanía y la integridad territorial de España no se negocian" sino que "se respetan" de forma "incondicional".

Monserrat ha recalcado que Rabat "debe asumir su responsabilidad y readmitir a todos los irregulares". "Europa logra en tres días lo que Sánchez no ha hecho en 50: escucha, ayuda y soluciones", ha subrayado.

"DESMONTA A SÁNCHEZ Y RETRATA SU RENDICIÓN"

Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha destacado que el Parlamento Europeo "respalda a Ceuta", "condena el ataque" a la integridad territorial de España y "exige el retorno de quienes entraron ilegalmente". "El PSOE se ha rendido a Marruecos ante toda Europa. Gracias a la mayoría que lo ha hecho posible", ha afirmado en 'X'.

En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha señalado que esta resolución "desmonta a Sánchez" y "retrata su rendición". "Viva Ceuta. Viva España. Viva Europa", ha exclamado.