Feijóo y cargos del PP se suman al minuto de silencio por las víctimas desde distintos puntos de España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realiza una declaración institucional en la sede del PP tras el choque de trenes en la provincia de Toledo. - DIEGO PUERTA-PP

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los miembros de su comité de dirección se sumarán a las 20.00 horas al minuto de silencio que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del choque de trenes en la provincia de Toledo.

Según el balance provisional, hay al menos 68 muertos y decenas de heridos tras el choque de un AVE contra un Iryo en el término municipal de Los Yébenes (Toledo). El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control, que autorizó la marcha "contra la normativa"

La FEMP, que ha convocado esta tarde ese minuto de silencio ante los ayuntamientos de España, ha trasladado su pésame a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia que están trabajando en la zona.

"MOMENTO DEL RESPETO A LOS MUERTOS, LOS HERIDOS Y SUS FAMILIARES"

El propio Feijóo ha confirmado en una declaración institucional en la sede del PP que estará esta tarde en el Ayuntamiento de Madrid apoyando el minuto de silencio que ha convocado la FEMP "con dolor, con solidaridad y con exigencia".

El presidente del PP ha afirmado que el dolor que provoca este nuevo accidente ferroviario no les "obliga a callar". Es más, ha señalado que "la serenidad no es silencio", si bien ha reconocido que éste es el momento del "respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares".

Junto a Feijóo, estarán ante el Palacio de Cibeles el secretario general del PP, Miguel Tellado; el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo; y la número dos en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, según ha informado el PP.

Por su parte, la vicesecretaria de Sectorial, Alma Ezcurra, lo hará en Pozuelo de Alarcón (Madrid), mientras que la responsable de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, estará en Logroño y el de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, en Málaga.

Por su parte, el portavoz Borja Sémper guardará el minuto de silencio en Majadahonda (Madrid); la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en Alcalá de Henares (Madrid); el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, lo hará en Tenerife; y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, estará en Valladolid.

Asimismo, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, estará en Toledo; el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, en Valencia; y el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, en Arganda del Rey (Madrid). La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, lo hará con la delegación española en Bruselas.