Feijóo celebra la aprobación de la ley contra la multirreincidencia y pide que tampoco haya "atajos" para los "okupas"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este jueves la aprobación en el Pleno del Congreso de la ley contra la multirreincidencia y ha pedido que tampoco haya "atajos" para los okupas porque "la seguridad es lo primero".

En concreto, el Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN la reforma penal impulsada por el partido de Carles Puigdemont para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes.

La ley --que endurece las penas por robos de móviles, estafas en el ámbito digital y el 'petaqueo', entre otros delitos-- ha evidenciado una fractura entre los dos partidos que componen el Ejecutivo, ya que Sumar la ha rechazado enérgicamente, al igual que los socios de izquierda Bildu, Podemos, BNG y Compromis. En cambio, ERC se ha abstenido a cambio de un aumento de la plantilla de jueces para Cataluña.

Feijóo ha asegurado que "demasiados reincidentes se han aprovechado durante mucho tiempo del Código Penal" y ha saludado que esta norma haya salido adelante este jueves en el Pleno de la Cámara Baja.

"La ley contra la multirreincidencia ya es una realidad. Es el camino: firmeza contra quienes incumplen. Es decir, justicia", ha afirmado el jefe de la oposición en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

El presidente del PP ha recordado el compromiso de su partido contra la multirreincidencia. El Grupo Popular ya presentó una reforma similar en el Senado --donde tiene mayoría absoluta-- pero el PSOE votó entonces en contra. "Mi compromiso es que no haya atajos para delincuentes, tampoco para los okupas. La seguridad es lo primero", ha recalcado.

De esta forma, Feijóo ha aludido también a otra de las banderas del PP estos años: la lucha contra la 'okupación' de viviendas. El Grupo Popular también aprobó en la Cámara Alta una ley antiokupación para impulsar el desalojo de okupas en 24 horas pero está "en el congelador de Armengol", según aseguran en el equipo de Feijóo.

El PP ha subrayado que si se desbloqueara en el Congreso la tramitación de la Ley Antiokupación del Grupo Popular también saldría adelante porque podría contar con el apoyo de formaciones como Junts o PNV, según han asegurado hoy a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

En 'Génova' consideran que el PSOE ha decidido desbloquear la ley contra la multirreincidencia para "contentar" a Junts y para no tener que asumir una nueva derrota parlamentaria en el Pleno del Congreso, según han agregado las mismas fuentes.

GAMARRA DENUNCIA LA INCOHERENCIA DEL GOBIERNO

Durante el debate en el Pleno del Congreso, la vicesecretaria de Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al PSOE de "secuestrar" la ley contra la multirreincidencia y de haber convertido España en un "paraíso" para los delincuentes y los okupas.

Así, Gamarra ha denunciado la incoherencia del Gobierno por apoyar hoy estas medidas tras haberlas "bloqueado" durante años y, al mismo tiempo, estar impulsando una regularización masiva de inmigrantes "basada en declaraciones responsables".