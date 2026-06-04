Feijóo celebra la candidatura de unidad de NNGG para encarar desafíos de la vivienda, el empleo o la salud mental

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que los aspirantes a presidir Nuevas Generaciones hayan decidido unirse en una candidatura única que encabezará Ignacio Dancausa, hasta ahora presidente de NNGG en Madrid, y en la que el murciano Antonio Landáburu asumirá la vicepresidencia. "Una juventud unida es la clave para una España fuerte", ha expresado Feijóo.

En un mensaje difundido en a través de la red social 'X', el líder de los 'populares' ha señalado que Dancausa, Landáburu y Candela Anglès --diputada en las Cortes Valencianas que también aspiraba a liderar NNGG-- "asumen el reto de liderar una generación que no puede perder más tiempo ante desafíos reales".

En este sentido, Feijóo ha querido poner en el centro retos como la "vivienda, el empleo, la familia y la salud mental" y ha defendido que "todos juntos" van a "trabajar para superarlos".

HAN DECIDIDO UNIR SU "FUERZA"

Dancausa y Landáburu han difundido un video junto a Candela Anglés en el que los tres explican que han decidido unir su "fuerza" ante el cónclave de julio.

El plazo para la presentación de avales finalizó este pasado miércoles 3 de junio. Según el Reglamento, para ser proclamado candidato a la presidencia nacional de NNGG es necesario "presentar el apoyo de, al menos, 250 afiliados". "Dichos avales deben proceder, al menos 140 de ellos, de siete comunidades autónomas diferentes, en un número que no debe ser inferior a 20 avales en cada una de ellas", precisa.

El comité organizador se reúne este 4 de junio para proceder a la proclamación oficial de las candidaturas, pero finalmente los aspirantes han llegado a un acuerdo y concurrirán con una única lista al cónclave de Valladolid.