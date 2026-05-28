Feijóo celebra este jueves la victoria de PP en las municipales de 2023 frente a un PSOE "agónico" por la corrupción

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo interviene en el mitin de precampaña de las elecciones andaluzas, a 29 de abril de 2026 en Roquetas de Mar, Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conmemorará este 28 de mayo la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales de 2023 frente a un PSOE "agónico" por los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE, según han indicado fuentes del partido.

En concreto, Feijóo participará en un acto en Leganés (Madrid) con motivo del tercer aniversario de las elecciones locales y autonómicas, en el que también intervendrá el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Recuenco, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

El acto se produce en medio de la "situación agónica", en palabras de Feijóo, que rodea al PSOE y a Pedro Sánchez porque hay abiertos "11 sumarios de corrupción". El último episodio se ha producido este miércoles con la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE de la calle Ferraz en el marco del 'caso Leire'.

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que Feijóo hará referencia a este "ambiente irrespirable" que vive la política española durante ese acto en Leganés y se prevé que vuelva a exigir al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones generales.

Este acto se produce además en un momento en el que Feijóo quiere poner a todo el PP en modo electoral, como ya trasladó hace una semana en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP y después a puerta cerrada en una comida con sus 'barones' territoriales.

De hecho, en ese almuerzo Feijóo hizo hincapié en el papel clave de los alcaldes para movilizar a votantes. "Feijóo quiere que tengamos las estructuras activas, que la gente esté tensionada y que no cometamos errores. Y, sobre todo, que los alcaldes ayuden, porque son los principales valedores", resumió a Europa Press una de las personas asistentes a esa comida informal de trabajo con presidentes autonómicos.

En la reunión de la Junta Directiva Nacional --máximo órgano del partido entre congresos--, el propio Feijóo aseguró, tras la victoria del PP en Andalucía, que el cambio en España está "más cerca". "Tenemos un proyecto para España. Vamos a salir a la calle con él, vamos a escuchar a la gente, vamos a enriquecerlo. Y, añado, vamos a cumplirlo", aseveró ante los suyos.

En un discurso, en el que pronunció hasta 33 veces la palabra "cambio", subrayó ante los suyos que ahora hasta las próximas elecciones generales, la agenda del PP será "proyecto, proyecto y proyecto". Según recalcó, Sánchez y sus socios "pueden decidir cuánto quieren resistir" pero "hay algo que ya no depende de ellos: el deseo de cambio de los españoles".

ACTO CON MARÍA SAN GIL EN 'GÉNOVA'

Después, por la tarde, el Partido Popular ha organizado un acto-coloquio sobre Gregorio Ordóñez en la sede nacional del partido en Madrid, en el que se proyectará un documental titulado 'Esta es una historia real'.

Después, tendrá lugar un coloquio moderado por el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en el que participarán la expresidenta del PP vasco, María San Gil; la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar; y el director de cine y guionista español Iñaki Arteta. La clausura del acto corresponderá a Feijóo.

"La vuelta de María San Gil tiene bastante relevancia", aseguran fuentes del equipo de Feijóo, que creen que este acto con Gregorio Ordóñez en la sede del Partido Popular tiene un carácter simbólico importante.

San Gil mantuvo un encontronazo con el PP de Mariano Rajoy en mayo de 2008 ante el Congreso que la formación celebró en Valencia. Entonces, abandonó la redacción de la ponencia política del PP en ese cónclave alegando "diferencias de criterio fundamentales".

En julio de 2018, ante el congreso extraordinario que celebró el PP tras la moción de censura contra Rajoy, Pablo Casado recuperó a San Gil para un acto de su campaña y la definió como una "referencia imprescindible para España" que sigue "representando la llama de la libertad" y la "esencia" de los principios y valores del partido. "En mi proyecto, será lo que quiera, cuando quiera y cómo quiera", exclamó entonces Casado.

El pasado 11 de marzo, San Gil participó junto al expresidente José María Aznar en la presentación del nuevo libro del exministro Jaime Mayor Oreja 'Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira (Espasa)'.