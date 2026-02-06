Feijóo cierra campaña pidiendo no "dispersar" el voto con Vox: "Hay que poner el cabreo a trabajar, no a bloquear"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el cierre de campaña de las elecciones autonómicas de Aragón, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Los comicios se celebran el próximo domingo 8 de febrero. - Ramón Comet - Europa Press

Pide un apoyo "contundente" al PP y avisa que cada voto que no vaya a Azcón el domingo es "una alegría inmerecida de Sánchez"

ZARAGOZA/MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este viernes en el cierre de campaña a aglutinar el voto de centroderecha en el PP y no "dispersarlo" --sin citar expresamente a Vox-- porque, según ha avisado, Aragón "no puede permitirse el bloqueo". Tras asegurar que "hay que poner el cabreo a trabajar, no a bloquear", ha solicitado un resultado "contundente" del PP en las urnas el domingo para "ganar con fuerza" y que esta comunidad sea "imparable".

"Cada voto que no vaya a Azcón es una alegría inmerecida de Sánchez. Y cada voto que vaya a Azcón es un Aragón imparable", ha proclamado Feijóo en un mitin en la Sala Multiusos de Zaragoza junto al candidato del PP a la reeleción y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca.

Después de este acto de cierre de campaña, NNGG de Aragón ha organizado en el mismo lugar un evento con el activista Vito Quiles bajo el título 'DEK-ÑAS. Jóvenes imparables' para atraer el voto juvenil ante el ascenso de Vox que recogen las encuestas.

Feijóo ha señalado que Azcón convocó elecciones anticipadas porque decidieron "pinchar las ruedas" a esta tierra al "bloquear" el presupuesto. Por eso, ha reclamado acudir a las urnas el domingo porque "hay que poner el cabreo a trabajar, no a bloquear".

"No vale de nada ir a votar cabreado si eso se traduce en bloqueo. El voto de quien está harto de lo que pasa en España tiene que servir para gobernar y no para bloquear. Si no, la decepción será aún mayor", ha advertido.

Feijóo ha agradecido al PP su esfuerzo en campaña y ha puesto en valor la campaña en "positivo" de Azcón. "Hemos hecho una campaña limpia, somos gente honesta, no metemos la mano en la caja, y el socialista no puede decir eso", ha aseverado.

AGRADECE A FEIJÓO "DEJARSE LA PIEL" EN CAMPAÑA

Previamente, Azcón ha dicho sentirse "orgulloso" de Feijóo y le ha agradecido que haya estado "dejándose la piel en Aragón". "Y yo creo que es de justicia, como son los aragoneses, que se lo agradezcamos de todo corazón", ha proclamado.

Además, ha cargado contra la candidata socialista, Pilar Alegría, por la "grabación" para "intentar asustar" a los pensionistas y "miserablemente mentirles". "La de la campaña limpia ha acabado siendo la campaña más sucia y asquerosa que se recuerda en la historia", ha enfatizado, para añadir que es "una mentirosa" no puede dirigir Aragón tras su versión sobre su comida con Paco Salazar, exdirigente del PSOE denunciado por acoso sexual y actitudes machistas.

Azcón también ha criticado que el "populista" de Santiago Abascal llame "estafadores" a los del PP al hablar del voto útil. "Claro, el Partido Popular es el voto útil y el tuyo el inútil, así es", ha proclamado, para apelar después a los "cabreados" con Pedro Sánchez porque el "voto que de verdad le incordia, le fastidia y le jode" el voto al PP.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

